Puerto Príncipe. El Consejo Presidencial de Transición oficializó este lunes el nombramiento de Garry Conille como primer ministro de Haití con la entrega de una ampliación del decreto en el que fue designado para el cargo, lo que lo faculta para iniciar el proceso de formación de Gobierno.



En un acto en la Oficina del Prier Ministro en Puerto Príncipe, el presidente del Consejo encargado de la transición, Edgard Leblanc Fils, dijo en un breve discurso que ello habilita a Conille para comenzar ese proceso de formación del Gobierno, “de acuerdo y en consulta” con dicha institución.



Según Leblanc Fils, todo ello “se produce en un momento especialmente difícil”, cuando el país vive inmerso en una crisis multidimensional, por lo que “es importante que los motores de la nación, en particular los actores políticos, trabajen con concertación, consenso y armonía para que esta transición sea un éxito”.



Afirmó que cuenta con el nuevo primer ministro para poner en marcha las políticas adecuadas, junto con el Consejo Presidencial de Transición, y para abordar el problema de la inseguridad, dar un giro a la economía del país, reformar las instituciones y celebrar elecciones “creíbles, democráticas y libres” para finales de 2025.



Por su parte, Gary Conille, a quien Leblanc Fils deseó “mucho éxito”, dijo en su discurso que es consciente de que “las cosas no serán fáciles”.



Tras valorar que “los grupos políticos han dejado de lado sus diferencias en un momento en el que entienden que los intereses de la nación así lo exigen”, Conille aseguró: “Tenemos que contar con que habrá momentos en los que no estaremos de acuerdo en ciertos puntos. Pero, basándome en las conversaciones que he mantenido en las últimas semanas, puedo garantizarles que seremos capaces de llegar a un acuerdo”.

Compromiso para enfrentar problemas

El jueves pasado, en su primer mensaje tras su nombramiento, Conille -hasta ahora director regional de Unicef para América Latina y el Caribe y que ya fue primer ministro de Haití entre 2011 y 2012 durante el mandato de Michel Martelly- se comprometió a trabajar con el Consejo Presidencial para resolver los problemas a los que se enfrenta el país.