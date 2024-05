Washington. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y el expresidente y precandidato republicano, Donald Trump, acordaron este miércoles mantener al menos dos debates presidenciales televisados, el 27 de junio en los estudios de la cadena CNN en Atlanta (Georgia) y el 10 de septiembre con ABC.



“He recibido y aceptado una invitación de @CNN para un debate el 27 de junio. A tu disposición, Donald. Como dijiste: en cualquier lugar, a cualquier hora”, respondió Biden en un post en la red social X en contestación a la invitación del canal de televisión estadounidense.



CNN aseguró que la campaña de Trump también accedió a la invitación para acudir a dicho debate en el crucial estado de Georgia, agendado para las 21:00 hora local de Washington (01:00 GMT del 28 de junio).



Mientras tanto, ABC anunció que ambos candidatos están de acuerdo en participar en un debate el 10 de septiembre.



Horas antes, Biden, de 81 años, publicó un video en el que hace un llamado a Trump a participar en dos debates presidenciales televisados sin presencia de público en junio y en septiembre, una propuesta que Trump, de 77 años, aceptó al afirmar en la red social Truth Social que su rival es “el peor polemista” que jamás ha enfrentado y que está listo para la pelea.



No obstante, Trump ha propuesto más de dos debates y que los cara a cara se desarrollen con público y grandes sedes, para hacerlos más enfocados en el “entretenimiento”.



La fecha de junio no tiene precedente, al ocurrir antes de que las convenciones de ambos partidos nombren oficialmente a su candidato presidencial y a vicepresidente, mientras que el debate en septiembre responde a la insistencia de Trump para que el cara a cara se dé antes del inicio del voto por anticipado.



En el video de 14 segundos, Biden animó a Trump a elegir fechas: “He oído que tienes libre los miércoles”, dijo en tono irónico el presidente, al hacer referencia a los días en los que el tribunal de Nueva York donde se juzga al expresidente por la ocultación de pagos a una actriz porno a cambio de silencio toma una pausa. “¡No puede armar dos frases juntas! El corrupto es también el PEOR presidente en la historia de Estados Unidos, de lejos”, añadió el exmandatario quien se halla enzarzado en un juicio penal en Nueva York y tiene otras tres causas abiertas por un total de 91 cargos federales y estatales.



“Donald Trump perdió dos debates conmigo en 2020 y desde entonces no se ha presentado para un debate”, afirmó Biden también en el video, haciendo referencia a la ausencia de Trump en debates incluso durante la temporada de primarias del Partido Republicano meses atrás.