Agencias.- Casi 80 países pidieron el domingo que la “integridad territorial” de Ucrania sea la base de cualquier acuerdo de paz para poner fin a la guerra de dos años de Rusia, aunque algunas naciones en desarrollo clave en una conferencia suiza no se unieron. El camino a seguir para la diplomacia sigue sin estar claro.

El comunicado conjunto coronó una conferencia de dos días marcada por la ausencia de Rusia, que no fue invitada. Muchos asistentes expresaron su esperanza de que Rusia se una a la hoja de ruta hacia la paz en el futuro.

La guerra total desde la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin en febrero de 2022 ha matado o herido a cientos de miles de personas, ha perturbado los mercados de bienes como cereales y fertilizantes, ha expulsado a millones de sus hogares y ha abierto una brecha entre Occidente, que ha sancionado Moscú y Rusia, China y algunos otros países.

Alrededor de 100 delegaciones, en su mayoría países occidentales, asistieron a la conferencia que fue anunciada como un primer paso hacia la paz. Entre ellos se encontraban presidentes y primeros ministros de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón, Polonia, Argentina, Ecuador, Kenia y Somalia. También estuvo representada la Santa Sede y la vicepresidenta Kamala Harris habló en nombre de Estados Unidos.

India, México, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos (representados por ministros de Asuntos Exteriores o enviados de menor nivel) estuvieron entre los países que no firmaron el documento final, que se centró en cuestiones de seguridad nuclear, seguridad alimentaria y intercambio de prisioneros. Brasil, un “observador”, no firmó, pero Turquía sí. China no asistió.