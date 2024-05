José Ramón Peralta, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex ministro Administrativo de la Presidencia en los gobiernos de Danilo Medina, anunció ayer que no se postulará para ocupar ninguna posición en esta organización y su renuncia al Comité Político a partir de la apertura del Congreso.



En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, detalló que estará en el Comité Político hasta que inicie el X Congreso que se tiene previsto comience el 30 de junio. Resaltó que su decisión no significa “ausencia o retiro” porque siempre estará a disposición de la organización.



“Estaré en el CP hasta el inicio del congreso y no aspiraré a ningún puesto de dirección. Estoy convencido de que ceder mi espacio es lo correcto, para que una nueva generación con más energía y nuevas ideas pueda encaminar nuevamente al PLD a dirigir los destinos del país. Sin embargo, quisiera dejar establecido que esto no significa mi ausencia o retiro. Al contrario, seguiré trabajando por lo mejor para nuestro partido y siempre estaré al servicio de nuestra organización y del país, pues apuesto a construir un futuro mejor en beneficio de las grandes mayorías”, escribió.



Señaló que en el proceso renovación que iniciará el próximo 30 de junio el reto es escoger lo mejor. “Elegir a un hombre o mujer para presidente y secretario general que nos representen bien, de manera intachable, comprometida y leal”, expuso. La de Peralta es la segunda renuncia al CP, luego de la salida de José del Castillo Saviñón.