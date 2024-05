Diferentes sectores de la vida nacional valoran el clima democrático que se vive actualmente en el país

A propósito de conmemorarse ayer el 63 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, para recordar la gesta patriótica que puso fin a esa era, varios sectores de la vida pública nacional coincidieron con que el país goza de una fuerte democracia.



Entre las personalidades que se pronunciaron al respecto, figura el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), quien aseguró que valió la pena el tiranicidio, “porque si tuvimos elecciones libres y democráticas y la voluntad popular se expresó a través del sufragio en las urnas, hace apenas 10 días, fue gracias a la lucha y entrega de los Héroes del 30 de Mayo”.



Añadió que el pueblo dominicano puede cada cuatro años votar democráticamente en paz, en civilidad como ocurrió en los pasados comicios presidenciales y congresuales.



En ese mismo sentido se pronunció el expresidente de la Fundación Héroes del 30 de Mayo, Manuel Tejeda, que resaltó que hoy en día la sociedad dominicana tiene la libertad de elegir libremente cada cuatro años a un mandatario.



Mencionó además, que la expresión de que “Hace falta un Trujillo”, se produce porque muchos de los que no vivieron en la época del tirano no saben cómo era que se vivía en ese tiempo.



Tejeda expresó: “Hoy (ayer) se celebra el inicio de la libertad, del camino del pueblo dominicano a transitar por la puerta de la libertad. Eso es lo que celebramos en el día de hoy, gracias a los Héroes del 30 de Mayo, pero no solamente a ellos, porque a Trujillo se le combatió desde el inicio de la dictadura”.

Tras finalizar la actividad, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, habló con los miembros de la prensa y dijo que el evento fue muy emotivo.



Mencionó también que en el país se vive en libertad, y esa libertad debe ser dimensionada correctamente para defenderla, “por eso en la memoria histórica del pueblo dominicano, no podemos olvidar el trabajo que nos ha costado, la sangre que se ha derramado, la lucha de tantos hombres y mujeres en diferentes momentos de nuestra historia y vale la pena defender esta libertad”.



Asimismo se expresó el actual presidente de la Fundación Héroes del 30 de Mayo, Roberto García Díaz, que consideró como valiente la hazaña lograda por los combatientes del 30 de Mayo y resaltó que es deber de todos hacer valer ese sacrificio que ellos hicieron por el pueblo dominicano.



De su parte, la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, valoró la importancia que tiene este hecho, porque gracias a esa gesta, el país vive en un ambiente democrático.



Cuando se le preguntó sobre la típica frase de que en el país “se necesita un Trujillo”, se cuestionó: “Trujillo hubiese producido la cantidad de estudiantes que tenemos en las escuelas. Trujillo hubiese producido la participación democrática que tenemos aquí”. Trujillo era dueño de todo, dueño hasta de las mujeres, dueño de todo lo que se proponía.



Con respecto a eso, dijo que es un acto irracional pensar de esa forma y refirió lo absurdo que sería pedir que vuelva la esclavitud al mundo. De manera que señaló que todavía en la patria hay grupos que han avanzado, pero que se debe seguir avanzando mucho más.



Por otro lado, habló con la prensa el doctor José Joaquín Puello, la persona que le dio asistencia médica a uno de los ajusticiadores de Trujillo, Pedro Livio Cedeño.



En unas breves palabras a la prensa, Puello recordó como si fuera ayer, el momento cuando llevaron a Pedro Livio Cedeño a urgencias.



Narró que fue el doctor Marcelino Vélez Santana, que llevó junto con el también médico, Bienvenido García a Pedro Livio para ser intervenido quirúrgicamente.



Rememoró que a la llegada de Pedro Livio, y sus colegas médicos oyeron la siguiente frase: “Acabamos de matar a Trujillo. Júrenlo, no digan nada porque para mañana a las 6:00, estarán todos fusilados”.



Dijo que en esa época era un muchacho de alrededor de 19 o 20 años y no pensó mucho en la situación o en lo que podía acontecer luego, si se enteraran que tuvo participación en darle asistencia a uno de los combatientes.



Esta actividad conmemorativa fue realizada por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias en conjunto con la Fundación Héroes del 30 de Mayo, en el monumento que lleva el mismo nombre.



Además de la asistencia de la alcaldesa del Distrito Nacional y de la ex vicepresidenta de la República, este acto contó con la presencia de Roberto García Díaz, presidente de la Fundación Héroes del 30 de Mayo; Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, el doctor José Joaquín Puello y de los familiares de los héroes.



Durante la conmemoración se realizaron dos reconocimientos póstumos, uno al doctor Robert Reid Cabral, a su esposa Ligia Fernández de Reid y al expresidente de la Fundación, Eduardo Díaz.



El evento fue iniciado a las 10:00 de la mañana, con la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Banda de Música del Ejército de República Dominicana. Luego tomó la palabra, Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, seguidamente habló Roberto García Díaz, presidente de la Fundación Héroes del 30 de Mayo.



García Díaz hizo un llamado al pueblo dominicano a valorar la memoria histórica y a no dejar en el olvido las luchas e ideales de hombres y mujeres que ofrendaron su vida por una patria libre.

El acto finalizó con la presentación artística del cantautor Claudio Cohen.