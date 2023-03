Son al menos 33 mil los docentes pensionados y jubilados que requieren un aumento salarial para que mejoren sus condiciones de vida.



La información la ofreció ayer el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, quien aseguró que muchos de los maestros que están fuera de las aulas se encuentran en la indigencia porque no tienen buenos ingresos.



Al llevar la lucha en favor de los educadores retirados hasta las afueras del Palacio Nacional, el gremialista reiteró que lo justo es que reciban 50 mil pesos porque lo que ganan actualmente no le alcanza para cubrir los gastos de la canasta básica familiar.



“Está por encima de los 30 y 40 mil pesos, es decir que con eso ellos ni siquiera pueden comprar la de los pobres”, expresó.



Manifestó que el 95 por ciento recibe entre tres y 10 mil pesos, con lo que no pueden adquirir ni siquiera medicamentos para tratar las enfermedades que le atañen.



Documento al primer mandatario



En la manifestación de la que fueron partícipes representantes de las seccionales del gremio situadas en Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Bonao, Santiago y La Vega; una comisión integrada por Eduardo Hidalgo, Miguel Ángel Fernández, Primitiva Medina, Máximo Santiago y Sixto Gabín, entregaron una carta a las autoridades para que el presidente Luis Abinader preste atención a la situación.



En la misiva, los gremialistas pidieron al jefe de Gobierno que ordene una revisión de la seguridad social de pensionados y jubilados del sistema educativo dominicano, en la que además de un aumento salarial, se ordene la reafiliación inmediata al Semma a todos los maestros puestos en retiro que no tienen seguro médico.



Asimismo, le instaron a disponer que el Ministerio de Hacienda asuma el 75 por ciento del pago del seguro de sobrevivencia, para que se libere la carga en la pensión de los docentes a fines de que puedan mejorar los ingresos netos.



De igual manera, solicitaron apoyo para que puedan acceder al programa de vivienda digna, y que los que están en condiciones de salud sean contratados para brindar tutorías en la inducción de docentes y directivos de nuevo ingreso que está haciendo el Ministerio de Educación (Minerd), porque así lo dispone la ley 66-97 en el párrafo II del artículo 171, lo que contribuiría al beneficio del sistema y mejoraría los ingresos de algunos de los jubilados.

Advierten que la lucha se puede profundizar

Eduardo Hidalgo manifestó que la concentración frente a la casa de Gobierno fue la quinta actividad pacífica realizada en el mes para llamar la atención del ejecutivo y lograr el cumplimiento de sus reclamos. Sin embargo, declaró que las demandas aún no han sido atendidas, razón por la cual pueden profundizar su plan de lucha en los próximos días. “Después de Semana Santa la ADP va a dar a conocer la segunda etapa de movilización si no hay una respuesta”, expresó el titular de la agrupación sindical.