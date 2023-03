A dos años de haberse firmado el pacto eléctrico en la República Dominicana no se ha producido el primer informe de seguimiento a los compromisos ahí plasmados.



Pese a que el reglamento del instrumento en discusión desde la última gestión de gobierno de Danilo Medina, pero firmado en la administración de Luis Abinader, establece que el Comité de Seguimiento y Veeduría debía emitir informes trimestrales, a la fecha no se tiene el primer borrador.



“Desde el CES se está trabajando para retomar las reuniones del Comité de Seguimiento y Veeduría del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico. En el próximo encuentro, previsto para el 28 de marzo, se conocerá el borrador del Primer Informe de Seguimiento y Veeduría”, respondió el Consejo Económico y Social al cuestionarle respecto a los informes que debió entregar el comité.



En esas atenciones, establecer los indicadores de desempeño, observaciones, denuncias, sugerencias recibidas, así como los resultados de las indagatorias del comité en torno al grado de cumplimiento de los compromisos con responsabilidad directa, no es posible.



Como tampoco sería posible conocer los resultados obtenidos durante el año en el seguimiento de los acuerdos del pacto, los hallazgos y recomendaciones, así como hechos relevantes de los dos años de ejecución.



“El Comité de Veeduría no ha hecho todavía un proceso de evaluación de aplicación del pacto y se está trabajando básicamente en una especie de herramienta para buscar los indicadores de cumplimiento y aplicación”, explicó Nicolás Cruz Tineo, miembro de la comisión de veeduría.



El Consejo Económico y Social dijo que dispuso que a través de una asesoría interna se calendarice y se dé seguimiento tanto a las reuniones del Comité de Seguimiento y Veeduría como a las de la Comisión Especial para el Pacto Eléctrico, que fuera creada por el Pleno del CES el 22 de abril de 2021 para abordar temas pendientes, tratados tangencialmente durante el pacto eléctrico y nuevos temas considerados de interés.



El pasado jueves se realizó una reunión informativa donde se repasaron los temas pendientes que tiene la Comisión Especial Ampliada (Cepea) en la que acordaron discutir esos aspectos dijo José Luis Moreno San Juan, coordinador de la comisión. La última reunión de la Comisión Especial fue en junio del 2022.



Si bien no existe un instrumento para determinar el cumplimiento o no de lo establecido en el pacto, los informes del Ministerio de Energía y Minas permiten observar aspectos que pueden ser confrontados con lo pactado.



Respecto a las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), se estableció que para el año 2022 estas estarían en un 23.4%, sin embargo, el reporte correspondiente a diciembre del año pasado refleja que las pérdidas consolidadas de Edenorte, Edesur y Edeeste están en un 32.4%, nueve puntos por debajo de lo programado.



El nivel de cobranza de las empresas distribuidoras debía estar en un 96% pero a la fecha, el déficit en la comercialización de energía de las EDE se colocó en 42.8% a diciembre del 2022.



En el instrumento firmado por el gobierno, el empresariado y un sector de la sociedad civil, que no fue el que desde un primer momento estuvo en las discusiones y planteamientos del pacto, se propuso ajustar trimestralmente la tarifa de los servicios energéticos en función de las variaciones en el precio medio de compra, las variaciones en la tasa de cambio, la reducción de pérdida y la mejora de eficiencia.

Los aumentos de factura quedaron suspendidos

Con el ajuste trimestral de la tarifa se buscaba desmontar gradualmente el subsidio del Estado a ese sector. La medida comenzó en noviembre de 2021, aunque la fecha pactada fue septiembre. En ese momento se anunció que la factura de electricidad subirá, en promedio, entre RD$47.71 y RD$53.89 para los clientes residenciales; entre RD$31.99 y RD$41.25 para los pequeños comercios; entre RD$423.81 y RD$892.61 para los grandes; y RD$2,865.32 para los clientes industriales y las zonas francas. A través de la resolución SIE-116-2021-TF, la institución fijó los nuevos precios del kilovatio hora (kWh) para el período enero-marzo de 2022, fue el segundo reajuste, luego de que en octubre se anunciara el inicio del desmonte gradual del subsidio a la tarifa. Sin embargo, las quejas, reglamos, videos en redes sociales e inconformidades mostradas por la población por los aumentos en las tarifas eléctricas, muchas desproporcionales y exageradas, el gobierno suspendió los nuevos aumentos. “El Gobierno ha determinado detener las próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas de la República Dominicana” y “vamos a ir al Consejo Económico y Social para adaptar ese pacto”, fueron las palabras del presidente Luis Abinader que pusieron fin a los aumentos.