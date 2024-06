El especialista estadounidense Javier “J” Rodríguez, quien encabezó el equipo de asesores técnicos contratados por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) durante la reciente auditoría aplicada por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), reveló que el país demostró que cumple correctamente con los estándares de seguridad operacional que exige ese organismo.



“Para darles tranquilidad a los usuarios de la aviación en República Dominicana, puedo informar en esa revisión final que realizó la FAA, no se encontró ningún fallo que no fuera debidamente subsanado”, manifestó Rodríguez.



El extécnico de la FAA reconoció que la participación del presidente de la República Luis Abinader, fue un factor clave en los esfuerzos para superar el gran reto de la auditoría IASA, basada en las normas de la OACI, ya que bajo las condiciones detectadas en el 2020 y posiblemente hasta el 2022, el país no estaba preparado para salvar la categoría 1.



“La sinergia surgida entre el presidente Abinader y el director Porcella en el seguimiento del tema de la auditoría, desde el primer día en que se anunció esa posibilidad, fue muy importante en la respuesta oportuna y efectiva que ofreció el Estado Dominicano frente al riesgo inminente que enfrentaba la aviación del país”, apuntó Jay Rodríguez.



Al valorar la actuación de las autoridades del IDAC, Rodríguez resaltó que el director general Héctor Porcella mostró una impresionante comprensión del problema y se ocupó de armar la estrategia para evitar que la situación se le fuera de la mano al país.