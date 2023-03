Sindicalistas ponen de relieve la distorsión que origina en la RD la existencia de tantas escalas, sugieren abordar tema

El movimiento sindical de República Dominicana tiene claro que la existencia de tantas escalas salariales es una distorsión en el mercado y las empresas y favorece que sean menos, incluso, como elemento a favor de la gestión del debate, siempre que se requiera encaminarlo.



Desde el punto de vista de los representantes de los trabajadores, en el país se puede realizar una reingeniería para reordenar los salarios, porque en el esquema actual, fuera de que las escalas existentes crean dispersión, también crean una fatiga constante, en cuanto prácticamente todo el año se pasa discutiendo y hablando del tema salarial, sea de una escala o de la otra.



Públicamente no se conoce demasiado de esas discusiones salariales, porque de la que más se difunde es de la tratada en el Comité Nacional de Salarios, la del sector privado no sectorizado, que es justamente, sobre la que se decidió el aumento la semana pasada.



Lo correcto sería que haya una discusión más disminuida, algo así como más concentrada, entre menos escalas salariales por actividades económicas, dicen los representantes de los trabajadores, a través de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), todos consultados por elCaribe.



El presidente de la CNUS, Rafael –Pepe- Abreu, favorece que las escalas salariales pudieran ser mucho menos y recordó que hace mucho tiempo se tiene la idea de que se transforme el Comité Nacional de Salarios (CNS) en un órgano con mucho más capacidad operativa que aquella que posee actualmente y que, incluso, tenga la necesaria profundidad para poder hacer los estudios correspondientes en cada área de la economía dominicana.



El dirigente sindical indicó que, independientemente de que hay muchas escalas, no son tan extensas como se reflejan a veces en los documentos actuales. Son 17, calcula. “En la práctica, eso ha ido perfeccionándose y corrigiéndose, hasta llegar a unos diecisiete salarios mínimos, porque se agregó una tarifa adicional, que fue la de trabajadoras domésticas”, expuso.



Y agregó: “Ha ido disminuyendo en cantidad, porque incluso, en el sector construcción, que antes eran siete tarifas dispersas -carpinteros, albañiles, varilleros, electricistas, y otros-, se discute como un solo bloque de la construcción, y no siete. En ese caso, se discute con base en un porcentaje”.



Según Pepe Abreu, hay tarifas que por los cambios en la economía también han desaparecido, aunque pueden figurar en cualquier documento, no así en la práctica. Citó, entre ellas, la tarifa de panadería, que ya no existe, la tarifa de zapatería y la tarifa textil.



“En la práctica, por efecto de cambio en la economía y por nuevos agrupamientos que se han dado, la cantidad de tarifas ha disminuido, aunque todavía es bastante amplia la cantidad y no es prudente que se mantengan diecisiete al mismo tiempo”, dijo Abreu.



Y advirtió que no es posible que al sector turístico y a zonas francas se les tenga una categoría salarial que ya no se corresponde con los tiempos, porque debería ser más elevada.



“Uno se pregunta cómo es posible que una zona franca tenga un salario equiparable al de una pequeña empresa o al de una pyme. Eso se hizo porque se perseguía, en base a aquellos temas del desempleo, atraer zonas francas, como manera del país competir a través de ellas. Muchas veces, ese tipo de empresa, que viene a generar empleos, ofrece un salario menor. Hoy eso no se compadece y esas empresas deben estar en la misma categoría que las demás empresas… que las grandes, las pequeñas y demás empresas”, expuso el presidente de la CNUS.



En contexto



Sobre el sector turismo, recordó que hace 30 años los gobiernos necesitaban inversionistas, y ponerse en sintonía con la competencia entre los países del Caribe. “Halaban de un lado para otro, los países, y lo hacían también basados en el tema de los bajos salarios. Hoy eso no es así. El desarrollo de la industria turística es suficiente como para que esas empresas no tengan un salario especializado, sino uno como las demás empresas común y corriente”, expuso.



¿Habrá que llevar a discusión el tema de la reducción de las categorías o escalas salariales, o se reducirán de forma natural? le pregunta elCaribe a Pepe Abreu.



Su respuesta es esta: “Eso amerita que un órgano, que no es el Comité de Salarios, sino el Consejo Consultivo de Trabajo (órgano tripartito conformado por empresarios, sindicalistas y gobierno) y que tiene la categoría de asesor del Ministerio de Trabajo en materia laboral, abra una discusión sobre ese tema, a la luz de referenciar a República Dominicana con los países equiparables, por ejemplo de Centroamérica (…)”.



El escenario actual es propicio para ese abordaje al que se refiere Pepe Abreu, porque se está en la etapa de la discusión del Código Laboral. “Como la discusión sobre el Código no se ha cerrado, un elemento podría ser llevar este tema al Consejo Consultivo y sobre la discusión que se lleva del Código Laboral.

“Que haya tantas es una distorsión estructural”

El presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicano, Jacobo Ramos, aseguró que las 17 tarifas salariales en el país son una distorsión estructural, responsables de encarecer el poder adquisitivo del salario.



“Aquí el sector turismo y el sector zonas francas, por los niveles de productividad alcanzados, superiores al ochenta por ciento, están en capacidad de asumir el salario mínimo establecido en el sector privado”, dijo el dirigente sindical en el abordaje de la cuestión.



Según Ramos, “si queremos la nacionalización del trabajo, entonces los empresarios de la construcción tienen que pagar los salarios establecidos para el sector privado y no uno inferior”.

Conocen del tema