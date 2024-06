El Ministerio de Educación (Minerd) rechazó la propuesta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de suspender el Concurso de Oposición Docente Focalizado 2024.



Aseguró que una acción de esa naturaleza provocaría que miles de estudiantes no dispongan de profesores con los estándares requeridos para iniciar el próximo año escolar. La institución afirmó que el concurso se llevará a cabo en las fechas establecidas para garantizar que “el proceso continúe sin interrupciones y con el objetivo de fortalecer la educación en nuestro país”.



“El Minerd ha trabajado diligentemente para asegurar que el Concurso de Oposición Docente se lleve a cabo con los más altos estándares de transparencia, equidad y rigor técnico”, planteó.



Deploró que el gremio magisterial intente incidental el derecho de miles de concursantes a postular por su ingreso a la carrera docente, alegando no estar de acuerdo con las bases sustantivas del concurso, luego de mostrar su conformidad con el proceso en curso.



“La suspensión del concurso tendría como consecuencia que miles de estudiantes no dispongan de docentes, como actores principales de la transformación desde las aulas del futuro del país, de manera oportuna, para el inicio del año escolar”, advirtió el Ministerio de Educación. A través de un comunicado de prensa, el órgano rector del sistema educativo preuniversitario refutó cada uno de los alegatos planteados por la ADP para que se interrumpa el concurso docente en el que participan 38,530 postulantes.