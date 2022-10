Email it

Los reyes del humor no olvidan sus comienzos y reconocen que en principio realizaron programas de humor en la televisión donde aparecían escenas que no eran aptas para toda la familia. Sin embargo, maduraron y por eso el público los distingue.

Raymond Pozo y Miguel Céspedes hablaron al respecto durante el Desayuno de elCaribe y CDN y aclararon que, además de ellos haber madurado en el ámbito profesional, las programaciones donde se transmiten las comedias donde aparecen mujeres con poca vestimenta también es responsabilidad de los dueños de medios de comunicación.

«Yo pienso que eso es cuestión de madurez y cuestión también de los dueños de canales; no estoy siquitrillando a dueños de medios de comunicación pero ellos saben que está bien y que está mal. Inclusive, saben que te compra la publicidad, porque hay muchas empresas que no te compran el producto donde haya vulgaridad», expresó Céspedes.

Dijo que esas personas que hacen ese tipo de televisión tarde o temprano van a madurar.

«Es dañino, a cualquier hora que se haga porque para usted hacer lo que vaya a hacer no tiene que televisarlo porque todos somos humanos; sabemos que hace el ser humano. Por eso, eso no hay que promocionarlo», señaló el humorista.

Siempre ha habido descomposición

Raymond Pozo explica que en todos los tiempos siempre ha habido descomposición.

«Hasta en los tiempos de Jesucristo había descomposición. Al final se van a quedar los que perduren en el tiempo. Yo me imagino que el grupo de Freddy Beras Goico, Jochy Santos, Don Cuquín y Boruga era grande en ese momento, y al final se quedaron los que tomaron esto con seriedad. Lo mismo pasa con esta generación, y lo mismo pasará con la venidera», expresó Pozo.

El destacado hacedor de trabalenguas dijo que ellos también hicieron humor pícaro pero fueron madurando con el tiempo.

«Aprendimos y vimos que las cosas no son así, porque haciendo plebería se puede reir el entorno pero hay otra masa más grande que no lo va hacer. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para hacer la cosa correcta, pero no solo por lo que pueda generar económicamente sino por nuestra descendencia, nuestra familia», concluyó.