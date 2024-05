El candidato de la Fuerza del Pueblo denuncia que el Gobierno utiliza recursos del Estado para comprar funcionarios electos. Espera más equilibrio en el proceso

A solo tres días para definirse cuál será el próximo presidente de la República, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se expuso al fuego cruzado de preguntas, algunas de la cuales apuntaron a su pasado como primer mandatario.



En su intervención, Fernández rugió contra el Gobierno y contra el descaro del transfuguismo en el programa Despierta con CDN, en el marco de las entrevistas que se realizan a los candidatos a la Presidencia de la República de los tres partidos mayoritarios.



En la transmisión en vivo, el veterano político respondió a cuestionamientos sobre lo nuevo que ofrece para la República Dominicana y si, en caso de ganar las elecciones, aplicaría el mismo “librito” que utilizó cuando ocupó la presidencia en 1996 y posteriormente en el período 2004 al 2012 de la mano del Partido de la Liberación Dominicana.



Al explicar su parecer sobre el curso de esta campaña y la respuesta del árbitro electoral a las exigencias de los partidos de oposición acerca de las garantías de participación con miras a las elecciones presidenciales y congresuales, contestó que el gran desafío es garantizar el equilibrio.



En respuesta a la pregunta de la periodista Yanessi Espinal sobre si como candidato presidencial se siente confiado en la JCE y en el TSE expuso lo siguiente: “Yo digo que hay que conferir el beneficio de la duda, deseamos que así sea, que la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral se conviertan en verdaderos árbitros del proceso electoral que tenemos por delante, ahora, en realidad nos hace falta, por esta experiencia que estamos viviendo, mayor equidad e integridad electoral”.



Fernández basó sus consideraciones en el reciente informe de Participación Ciudadana de observación electoral en el que la entidad denuncia “el abuso en la inversión publicitaria del Estado” que consignó para este año 8,163 millones de pesos, de los cuales más de 3 mil se gastaron en el primer trimestre del año.



El referido informe cita varias violaciones a las normas por parte del partido oficial respecto a los recursos del Estado en este proceso, lo que el candidato de oposición define como un avasallamiento frente a las demás organizaciones políticas.



“Es una hegemonía visual que tiene el partido de gobierno que genera una percepción de que van a ganar, y frente a todo esto, los otros lucen ridículos, lucen pequeños”, aseveró.



Sobre el particular, consideró que si la Ley Electoral establece un tope en el gasto, la Junta Central Electoral debe ser más eficiente en determinarlo.



“Aquí no hay tope. Aquí el Gobierno, sobre todo este gobierno, ha utilizado recursos del Estado para comprar literalmente a 32 alcaldes de la oposición y a 45 directores de distritos municipales”, afirmó.



Con esta denuncia, el expresidente introdujo el tema del transfuguismo, práctica que marcó la actual campaña electoral, pero antes apuntó que no es lo mismo irse de un partido porque no se coincide con los ideales que migrar por oportunismo.



“Nunca había ocurrido en la historia de República Dominicana que un funcionario electo de un partido opositor se mudará al partido de gobierno, y eso no se hace por la capacidad persuasiva que tiene el Gobierno sino por las ofertas económicas que hace, entonces esos son elementos que van pervirtiendo el sistema político nacional”, sostuvo.



La democracia está en juego



En seguida agregó que esas prácticas erosionan la base de los partidos, donde las ideas, los principios y los valores se pierden y el sentido de dignidad que se debe tener para participar en política se va evaporando.



“Nos falta mucho. Yo pienso que la democracia está en juego. Con las prácticas que estamos teniendo se pierde la credibilidad, la confianza y de ahí a que la gente prefiera niveles autoritarios está a solo un paso”, concluyó.



Por tanto, consideró que la JCE debe prestar más atención a estos factores para que haya un equilibrio en la participación electoral por parte de los partidos, que son los principales actores del sistema.



“No es cierto que antes se hacía peor”



Ante los comentarios de sus opositores que aseguran que se hacían cosas peores en sus gobiernos, Fernández desafió públicamente a cualquiera para que presente evidencia de eso.



En defensa de su gestión y al citar casos actuales del uso inapropiado de fondos sociales en una cadena de hecho que denominó “el escándalo de las tarjetas” aseguró que durante su administración a nadie nunca se le dio la tarjeta de Solidaridad porque estuviese en el partido.



Al enfilar los cañones hacia el Gobierno, denunció que la gestión que encabeza el mandatario Luis Abinader, actual candidato presidencial, utiliza estos programas como una base social de apoyo para fines electorales, lo que llama “clientelismo a escala mayor”.



“Fíjese la diferencia, la tarjeta de Solidaridad tenía el nombre y la cédula del usuario, la tarjeta Supérate ni tiene nombre ni tiene cédula. Es una tarjeta al portador y por esa razón ustedes han visto que una señora se presenta al supermercado Olé con 92 tarjetas”, puntualizó. “De manera que decir que antes se hacía peor, no es cierto en lo absoluto”, garantizó.

¿Por qué quiere volver a ser presidente?



En el curso de la entrevista, el director del periódico elCaribe, Nelson Rodríguez, le preguntó sobre los motivos que le mueven a querer ocupar la Presidencia de la República por cuarta ocasión. Respondió que lo hace porque no puede ser indiferente a lo que ocurre en el país.



Destacó que cuando aspiró por primera vez a la Presidencia en 1996, buscó hacer de la República Dominicana un Nueva York chiquito, ahora su apuesta es convertirla en el Silicon Valley del Caribe.

El líder político señaló que el Estado debe estar preparado para adaptarse a cambios y responder de manera efectiva a las necesidades emergentes de la población.



En este sentido, destacó el impacto transformador del turismo en la República Dominicana, así como el surgimiento de nuevas demandas como resultado del progreso económico.



“No cabe duda que en el camino del desierto se aprende mucho. Te permite mirar los detalles mejor. Cuando se trata de gobernanza no puede ser nunca el mismo manual, porque la población va cambiando radicalmente. El turismo ha transformado a la República Dominicana y el progreso genera otras necesidades, otras demandas”, manifestó.



No obstante, resaltó que la complejidad del contexto actual en República Dominicana, caracterizado, desde su óptica, por una “dualidad estructural” que abarca “tanto las tareas inconclusas del pasado como los retos del futuro”.



Entre los desafíos persistentes para cualquier gobierno, citó temas fundamentales como el acceso al agua potable, la electricidad, vivienda y el alcantarillado. Fernández enfatizó que estos problemas no son exclusivos de una administración política, sino que son parte inherente del crecimiento constante de la población y la evolución de las necesidades sociales.“Estos son temas que ningún gobierno resuelve, sino que se avanza. Pero esto va a ser en cualquier sociedad, porque el crecimiento es constante y lo mismo pasa con la electricidad. Ciertamente, nunca se había visto tanto crecimiento de producción eléctrica, pero tampoco había sido tanto la demanda. Asimismo vemos la vivienda, la alimentación, el alcantarillado, entre otras cosas”, expresó.



Prioridades en su Gobierno



Abordado sobre las problemáticas que más afectan a los dominicanos, reconoció que la inseguridad ciudadana es un problema creciente que genera temor en la población y que ha llevado a algunos a ceder la libertad por seguridad.



Es por ello que de ganar las elecciones, su prioridad será la seguridad y soberanía alimentaria.



El expresidente destacó el programa “Barrio Seguro” implementado durante su mandato, del cual dice demostró avances significativos al abordar la geografía del crimen y establecer una base de datos para identificar potenciales causantes de acciones delictivas en diferentes áreas del país.



Ahora, Fernández propone el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y el big data para desarrollar sistemas predictivos del crimen, similar a los utilizados en el Subway de Nueva York.



Además, ponderó la necesidad de profesionalizar la policía, al considerar que aumentar el salario a los agentes no es suficiente. Propuso enviar unidades de vigilancia con capacidad predictiva delictiva a los barrios para prevenir la comisión de crímenes desde su origen.

Plantea un cambio de paradigma en gestión

El candidato de la Fuerza del Pueblo fue entrevistado en el espacio Despierta con CDN, donde respondió a las preguntas de los directores de CDN, elCaribe y CDN Deportes, Alba Nely Familia, Nelson Rodríguez y Frank Camilo. Además del elenco de Despierta con CDN, Julissa Céspedes, Katherine Hernández, Federico Jovine, Héctor Marte y Yanesi Espinal.



El candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, planteó la necesidad de un cambio de paradigma en el desarrollo económico del país con enfoque en la inclusión social.



El expresidente cree en la implementación de políticas redistributivas que garanticen la igualdad social y fomenten un modelo de crecimiento inclusivo. Enfatizó en la importancia de avanzar hacia una economía del conocimiento y potenciar la inserción global de bienes y servicios, para elevar los niveles de ingresos y permitir al Estado invertir en infraestructuras que impulsen el desarrollo sostenible del país.



Fernández señaló también la necesidad de enfocarse en el desarrollo de habilidades tecnológicas, destacó que la apertura de instituciones educativas no debe ser considerada como la única medida de crecimiento o de mejora educativa.

