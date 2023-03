Email it

El respaldo obtenido por la posición del presidente Luis Abinader, en la XXVII Cumbre Iberoamericana recientemente celebrada en el país, es un indicativo de que por primera vez la comunidad internacional ha mostrado interés en aportar una solución al problema haitiano. Los pronunciamientos a favor del llamado hecho por el primer mandatario dominicano, por parte de los presidentes de España, Pedro Sánchez y de Colombia, Gustavo Petro, conmovieron al auditorio de la cumbre, quienes se alinearon de manera convincente en aras de la pacificación del vecino país.



Petro no solo expresó su absoluto y decidido respaldo al llamado hecho por el presidente Abinader, sino que se sintió culpable del momento de desestabilización e incertidumbre que vive la República de Haití, porque fueron sicarios colombianos los que le quitaron la vida al presidente Jovenel Moise y a partir de ahí fue cuando se agudizó la crisis que vive ese país.



Es evidente que por primera vez, observamos que República Dominicana ha logrado concitar apoyo y obtener respuesta de la comunidad internacional, frente a la campaña que desde que llegó a la presidencia del país ha mantenido el presidente Abinader, en cada foro en que ha participado. Quiera Dios, que ese fervor mostrado por los Jefes de Estados y Gobiernos que participaron en la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, no se apague y que cada uno de esos exponentes se conviertan en agentes multiplicadores de la solución al problema que confrontan los haitianos por el control que mantienen las bandas organizadas del crimen en ese país.



Por demás, quedó claro que el presidente Luis Abinader, no ha usado el tema haitiano para hacerse gracioso de cara a una posible candidatura a la reelección en el año 2024, porque en cada escenario ha mantenido la misma posición respeto a la solución que la comunidad internacional debe buscar para retornar la estabilidad social, económica y política del vecino país.



El gobernante dominicano ha hecho su papel y por la posición sin variación que ha mantenido debería contar con el respaldo de todos los sectores de la sociedad ya que su discurso ha logrado convencer a un conglomerado tan importante como el de los 22 países miembros de la Comunidad Iberoamericana que bastante peso tiene tanto en Europa como en América Latina y podría incidir determinantemente en la solución del problema haitiano.



Si tomamos en cuenta, que ese esfuerzo de la XXVIII Cumbre Iberoamericana logró ese punto de avance de cara a la problemática haitiana, y que Estados Unidos y Canadá, también se hayan interesado en poner su atención frente Haití, es porque definitivamente nos encaminamos a buscar una salida internacional a la crisis haitiana.



De concretarse esa aspiración del pueblo y Gobierno dominicanos, definitivamente el presidente Luis Abinader, tendría una gran cuota de responsabilidad, porque a pesar de la oposición que ha tenido recientemente de sectores políticos del país que persiguen torpedear sus gestiones frente a la problemática haitiana, ha mantenido invariable su propuesta de que solo la comunidad internacional tiene en sus manos la solución que requiere la misma, ya que nuestra nación carece de las fuerzas para seguir cargando con las penurias de nuestros vecinos.