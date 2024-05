El próximo domingo 19 de mayo se celebrarán las elecciones nacionales y congresuales para elegir las autoridades que dirigirán el país y el Congreso en los próximos cuatro años. Una de las grandes fortalezas que tenemos como nación, es que nuestro proceso democrático se ha estado consolidando de manera firme durante las últimas décadas.



República Dominicana es uno de los pocos países del continente que han logrado caminar de forma democrática sin mayores complicaciones y donde, con sus altas y su bajas momentáneas y casuales, las consultas de cada cuatro años para elegir las nuevas autoridades han estado exentas de fraudes, conflictos, complicaciones o enfrentamiento innecesarios.



En ese sentido, cada uno de nosotros como ciudadanos preocupados y conscientes, debemos entender que resulta necesario asumir nuestra responsabilidad de ir a votar este domingo 19, porque con esa acción estamos dando un paso firme para construir un buen presente y un mejor futuro para nuestra nación, para nuestras familias y para nosotros mismos.



Votar no es sólo un deber, es un gran compromiso con la patria. Nuestro voto es la forma más directa de decir que somos dignos hijos del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, quien entregó todo para legarnos una República Dominicana libre, soberana y llena de alegría.



Todos debemos ir a votar. Y votar bien. No dejen que nadie les compre o les comprometa su voto con dinero mal habido, con promesas absurdas o con dádivas deshonrosas. Votar bien es apoyar a quienes ustedes entiendan pueden “continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo”. Esa consigna de la campaña del 2012, enarbolada por el presidente Danilo Medina, es la mejor orientación para tomar tu decisión cuando estés en la urna electoral el próximo domingo 19 de mayo. De manera particular entiendo que votar bien es hacerlo a favor de los partidos que forman parte de la alianza opositora Rescate RD. ¿Por qué? Porque la democracia se consolida en la medida en que muestra diversidad, que los poderes son compartidos y que ningún sector domina todas las áreas de la sociedad. En los actuales momentos el partido de gobierno quiere arrasar en las elecciones del domingo y quedarse con la presidencia de la República y con la mayoría absoluta del Congreso. Y eso es un grave peligro para la democracia dominicana. Ya en las elecciones municipales del mes de febrero, el PRM mostró de lo que es capaz para lograr sus objetivos. Con nuestro voto a favor de los partidos de oposición debemos frenar esa avalancha de poder y de autoritarismo que se perfila en el partido de gobierno.



De manera particular les hago un llamado a votar en el plano presidencial por la candidatura de Abel Martínez, del PLD. Entiendo que de todas las opciones presidenciales Abel representa la novedad, la juventud, la visión clara para avanzar y la esperanza de rescatar el ritmo de progreso que le dio su partido a la nación dominicana, en los períodos de gobierno de Leonel Fernández y Danilo Medina.



De igual manera, les exhorto a votar por los candidatos a senadores y diputados de los partidos de oposición. El Congreso debe ser equilibrado en su composición para que sirva de contrapeso al Poder Ejecutivo, sin importar cuál sea el candidato que gane. El presidente debe tener un freno para actuar, un organismo que lo controle y lo supervise. Por eso, el Congreso debe ser lo más plural posible, donde haya una gran cantidad de legisladores del gobierno y de la oposición.



Para quienes residimos en el Distrito Nacional, y muy especialmente en la circunscripción número 1, les exhorto a votar por las mejores opciones como senador y diputado que son Omar Fernández y Yuri Enrique, respectivamente. Omar Fernández es el candidato a senador por el Distrito Nacional de todos los partidos opositores y se ha convertido en un verdadero fenómeno político en este proceso electoral. Tiene carisma, preparación, visión clara y un firme compromiso con la defensa de las mejores causas de la nación dominicana. Omar merece la confianza y el voto de todos nosotros.



Lo mismo puedo decir de Yuri Enrique, candidato a diputado del PLD, un joven muy bien preparado, con visión política y cuya propuesta principal como legislador es el Plan Hostos, con el que busca reintroducir la Moral y Cívica en la enseñanza de las escuelas para retomar los valores en la formación de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Yuri será un excelente y eficaz diputado, defensor siempre de los mejores intereses de la nación dominicana. Ya lo saben: a votar bien el domingo 19, por Yuri, por Omar y por Abel.