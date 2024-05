A siete días de las elecciones presidenciales y congresuales la tensión aumenta y no es para menos, por primera vez el partido oficial, Revolucionario Moderno (PRM) se enfrasca en una repostulación con un candidato que según las encuestas publicadas hasta el pasado sábado, lleva la delantera por encima de los otros dos candidatos de las fuerzas políticas mayoritarias, Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo (FP).



El PRM, una organización prácticamente nueva, con menos de 11 años de creación, deberá enfrentar su gran reto, a partir de que sería la primera vez que un presidente de la corriente del perremeísmo logra reelegirse en el cargo.



Pero antes deberá convencer a los 8.1 millones de dominicanos habilitados para ejercer el sufragio el próximo domingo 19 de mayo.



Así como también su equipo élite conformado con el único propósito de ganar en una primera vuelta y con más de un 65 por ciento los comicios presidenciales, deberá ser contundente al usar herramientas persuasivas y estratégicas para llevar al 53.33 por ciento de los dominicanos que se quedaron en sus casas el pasado 18 de febrero y no acudieron a votar.



Y a propósito de ese equipo élite conformado por Raquel Peña, José Ignacio Paliza, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, Samuel Pereyra, Luis Valdez, Deligne Ascensión, Alfredo Pacheco, Antonio Almonte, Milagros Ortiz Bosch, Antoliano Peralta, Wellington Arnaud, Víctor (Ito) Bisonó y Roberto Ángel Salcedo. Desde que se dio a conocer la intención del presidente Abinader de repostularse, se habló de la necesidad de crear un equipo de grandes ligas, con gente de extrema confianza del actual mandatario y con experiencia probada en estas lides.



Si observamos la lista, hay gente con suficiente pericia política como Deligne Ascensión, Alfredo Pacheco, José Ignacio Paliza, Antoliano Peralta y Milagros Ortiz Bosch, combinado con la sangre más joven y los bríos necesarios para recorrer el país con el mensaje del cambio.



Ese sector lo representan Wellington Arnaud y Roberto Ángel Salcedo. En el caso de este último, (Roberto Ángel), lo hemos visto recorrer los lugares más lejanos del país, esos donde no todos los funcionarios o dirigentes políticos quieren llegar, para reunirse con sus simpatizantes y seguidores a quienes les ha dejado la semilla del cambio. Sin embargo, el 20 de mayo será cuando este equipo vea con sus propios ojos si el trabajo hecho rindió los frutos esperados.