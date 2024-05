Para dejar a un lado la gritería del partidarismo nacional, y siguiendo el tema de lecturas imprescindibles, hay dos valiosos volúmenes biográficos sobre el generalísimo Francisco Franco y la guerra civil española, necesarios para entender la España actual. Uno de ellos es la mundialmente conocida y laureada biografía del académico londinense Paul Preston, considerada como una de las reseñas más completas y objetivas sobre el personaje y el conflicto civil que asoló a España en los años finales de la cuarta década del siglo pasado.



El segundo es la muy controversial obra del español Angel Palomino titulada “Caudillo”, que analiza el papel de Franco y su dictadura desde una perspectiva diferente, con una singular mezcla de sereno humor y crítica hacia aquellos que, según el autor, se resisten a aceptar la trascendencia del franquismo en la vida de España. Obra muy interesante que presenta curioso paralelismo con la historia dominicana, donde al igual que en España la posteridad ha honrado el recuerdo de muchos oscuros colaboradores de la tiranía poniéndole sus nombres a calles y plazas públicas.



De todo cuanto he leído últimamente, nada me ha deleitado tanto como una picaresca y profunda reflexión del brillante escritor y expresidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, con el título “ De ciertas damas”, publicada por El Ancora Editores. En ella, se recopila una amplia serie de reseñas escritas por el autor sobre biografías de mujeres famosas, que incluyen relatos mordaces, irreverentes y divertidos sobre Messalina, Lucrecia Borgia, Beatriz Cenci, las cortesanas de Venecia, la Condesa de Castiglione, la bella Otero y los famosos amores de Claretta y Benito Mussolini.



Naturalmente, y no para estar a la moda, leí, con evidente atraso, la lectura de las memorias del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, que adquirí hace buen tiempo en el aeropuerto de Madrid, antes de que apareciera en los estantes de las librerías dominicanas.