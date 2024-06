Cosas que Leonel Fernández debería hacer para ganar verdadera fuerza en el pueblo: Caminar todos los días temprano y levantar pesas; no hablar tanto, para preservar la garganta y no debilitarse; pensar bien todo lo que se proponga decir, para así evitar la respuesta que casi siempre recibe: “¡Buuuuu!”; promover nuevos líderes, de todas las tendencias, en su partido; volver a leer los paquitos de su infancia, para ver si se siente humano; no pensar en el 2028, sino en qué aportar para el futuro profundo del país; ponerse de acuerdo con Luis Abinader en eso último, para pasar en grande a la historia…(Creo que estoy perdiendo mi tiempo).