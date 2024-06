El presidente Abinader vuelve este fin de semana a Europa, esta vez a Lucerna, Suiza, para asistir a una conferencia de paz sobre Ucrania, en la que adelantó llevará un mensaje por la paz. Es una loable intención de nuestro mandatario, aunque no hay muchas expectativas porque allí no estarán los presidentes de las principales potencias mundiales y Rusia no fue invitada. Deseamos suerte a Abinader, en un evento sobre el que hay reparos al no cumplir con prerrequisitos esenciales para una conferencia de paz, como el reconocimiento de las partes involucradas, en este caso Moscú y Kiev, un debate imparcial de todas las iniciativas y que se lleve a cabo, preferentemente, en un territorio que no haya tomado partido, que no es el caso de la beligerante Suiza.