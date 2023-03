Santo Domingo.- Revista Mercado auspició el panel “Rol de la mujer en el sistema de pensiones” durante la celebración de Mercado Power Women Summit 2023.

Esta actividad, en la que 50 mujeres de poder y éxito abordaron el papel y liderazgo femenino en la vida pública, social, política y económica del país contó con la participación del superintendente de Pensiones Francisco Torres.

En sus palabras, Torres destacó que la mujer dominicana fue clave en el establecimiento y evolución del sistema de pensiones en el país”.

El funcionario reconoció como figura principal a Persia Álvarez “por ser la primera mujer en dirigir la entidad que preside. Ella tuvo sobre sus hombros la responsabilidad de hacer operativo todo lo que establecía la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social”.

El superintendente de Pensiones reconoció que Álvarez, además se enfocó en un principio a la identificación de profesionales destacados en el área de otros países en los que el sistema de seguridad social era referencia para formar un grupo responsable de acompañarla en la primera etapa al frente de la Superintendencia de Pensiones.

Durante la actividad, Torres compartió escenario con Kirsis Jáquez, presidenta Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP).

También, Carolina Serrata, directora general Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA). Asimismo, Leymi Lora, abogada y especialista en Seguridad Social. El evento se realizó bajo la conducción de Alberto Labadía, Editor Senior de Mercado Media Network.

Homenaje

Persia Álvarez ha sido fundamental para el sistema, y no me queda ninguna duda de que quienes me acompañan hoy en este panel hacen honor a ese desempeño, y estoy seguro de no equivocarme al afirmar que, en un futuro, su aporte también será reconocido con ese mismo valor», dijo el superintendente ante un público dominado por mujeres destacadas en diferentes ámbitos del quehacer social, económico y cultural del país.