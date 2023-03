Los padres juegan un papel fundamental en la promoción de la salud sexual de sus hijos adolescentes

La primera relación sexual guarda un significado muy especial para la mayoría de las personas. Pero, ¿esa primera vez cuándo ocurre? Lamentablemente, la primera relación sexual se inicia cada vez a edades más tempranas, lo que propicia un manejo inadecuado de la sexualidad, así lo asegura la ginecóloga María del Pilar Vargas Porras.



Para la especialista que tiene consulta en Cedimat, entre los adolescentes existe escasa habilidad de comunicación interpersonal, lo que dificulta la negociación con la pareja ante situaciones vinculadas con las relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos, situación que los expone a riesgos como embarazos no planeados, abortos e infecciones de transmisión sexual.



Responsabilidad y prevención



Vargas Porras refiere que hay una amplia gama de métodos anticonceptivos a ser utilizados en adolescentes pero requeriría de una gran disciplina y responsabilidad que no siempre se da en esta población joven. “Aunque la abstinencia de la actividad sexual es el método más eficaz para la prevención de embarazo y de las infecciones de transmisión sexual (ITS), los jóvenes deben estar preparados para el momento en que se conviertan en sexualmente activos”, advierte la experta.



Métodos anticonceptivos más recomendables y populares



Según Vargas Porras, el método más recomendable y popular entre adolescentes es el preservativo o condón (masculino o femenino). Señala, que un número de factores, tanto individuales como familiares, sociodemográficos, educación de relación y factores relacionados con las parejas, tienen influencia en el uso de este.



Otro factor asociado al aumento del uso del preservativo, resalta la galena, incluye la información por programas de educación sexual en la escuela o colegio y sobre VIH. “Los adultos, especialmente los padres, juegan un papel fundamental en la promoción de la salud sexual de los adolescentes”, enfatiza Vargas Porras. Esto sugiere la necesidad de aumentar los esfuerzos entre educadores, pediatras y el personal de Salud Pública para alentar a padres a hablar de estos temas y crear la conciencia de utilizar este método asequible y eficaz. “Con una efectividad de 82 % en la prevención de embarazo, está disponible sin receta y es de fácil uso. Su utilización correcta previene tanto los embarazos no deseados como las ITS”, comparte con elCaribe.



También habla de las píldoras anticonceptivas. “Éstas son pastillas a base de hormonas, ya sea de progestinas o combinadas (progestinas más estradiol). Modifican o previenen la ovulación al suprimir la liberación de hormona gonadotropinas. Es de toma diaria y dependiendo del componente son de 21 o 28 días”, explica Vargas Porras. “La eficacia de este método, puede verse afectada si hay olvido de uno o más días; retraso en el inicio del próximo paquete, es decir, extender por más de siete días el periodo sin píldoras; malabsorción intestinal, ya sea por vómitos o diarrea, interacción con otros medicamentos que disminuyen los niveles activos del medicamento”, aclara sobre la eficacia del método, el cual no ofrece protección sobre ITS.



Asimismo, la especialista cita el anillo vaginal. Consiste en un anillo de plástico flexible, suave y transparente de 5cm de diámetro que se introduce en la vagina por parte de la propia usuaria. “La gran ventaja es que tiene menor probabilidad de olvidos que la tradicional píldora que hay que tomar una vez al día”, indica.

La ginecóloga María del Pilar Vargas Porras.

El anillo se introduce y es discreto, cómodo y fácil de usar con una eficacia del 99 %. “Es fácil de colocar gracias a la anatomía de la mujer. Con el anillo vaginal se previene el embarazo más no las ITS, por lo que se recomienda el uso de un método de barrera adicional como el preservativo”, subraya la doctora.



Mientras que el dispositivo intrauterino o DIU, ofrece una anticoncepción segura y a largo plazo. Es seguro para prevenir embarazos pero no protege contra ITS, por lo que se debe tener relaciones sexuales con una pareja estable o usar preservativo. El uso correcto del preservativo, es el único método capaz de disminuir el riesgo de transmisión de ITS y el virus de inmunodeficiencia adquirida (ITS/VIH). El método combinado al utilizar los anticonceptivos hormonales y el condón masculino protegen de un embarazo no deseado y de las infecciones, por lo que sería el método ideal para los adolescentes, puntualiza la especialista.