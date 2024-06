Elige un interiorismo que acoja las necesidades de tus animales como su lugar de descanso y alimentación

Estamos en una época en la que todos los aspectos relacionados con el cuidado, diversión, comodidad, manutención o higiene de nuestras mascotas se han convertido en un elemento importante tanto para nosotros como para la industria.



¿Tu casa es amigable?



Seguramente has oído hablar del concepto “Pet Friendly” o has tenido la oportunidad de que tus perritos disfruten al aire libre de un área destinada para ellos. Hoy es posible encontrar hoteles, parques y restaurantes bajo este lineamiento. Y tu casa, ¿es un lugar amigable para tus animalitos?



Así como muchos establecimientos han tomado en cuenta nuestras mascotas, en la decoración se ha generado un interiorismo adaptado para casas donde hay mascotas. Diseñadores y estudios de diseño proyectan interiores en los que se les tiene en cuenta como usuarios importantes.



¿Qué tomar en cuenta?



Esto no resulta tan difícil como parece; sólo tienes que tomar en cuenta las necesidades básicas de tu mascota y personalizar uno que otro detalle. En el caso de los gatos, es importante que elijas:



1)Espacios en las alturas para tus gatos, con repisas a diferentes niveles para que trepen y disfruten de su propio lugar para descansar y observar el mundo.



2) Déjales cerca sus juguetes favoritos para que se entretengan.



3) Usa cajas donde puedan esconderse y sentirse seguros. Los gatos adoran tener rincones para relajarse y echar una siesta.



4) El arenero, un rincón imprescindible. Pon una bandeja en una esquina tranquila y accesible.

5) Coloca una pequeña alfombra o tapete debajo del arenero para facilitar la limpieza y evitar que la arena se esparza por el suelo.



Si lo que tienes es un perro:



1) Elige una cama suave y acogedora con cojines y mantas divertidas.



2) Agrega elementos que transmitan calma, como aromas relajantes e iluminación suave. No olvides incluir un cesto con juguetes para mantenerlo activo y entretenido.



3)Personaliza el espacio con fotos y recuerdos especiales que demuestren cuánto lo quieres. Usa fondos temáticos.



Asimismo, se recomienda destinar un espacio para comer y beber fuera de los entornos comunes como el salón, porque nuestros amigos peludos acaban siempre tirando parte de los alimentos.