El “Rey de la Bachata” conversó, pero sin celulares ni grabaciones, con la prensa dominicana que le acompañó a las cuatro presentaciones de su gira en Perú

Acaba de hacer historia y casi ni se lo cree. Está orgulloso. Nunca ningún otro artista había logrado vender cuatro fiestas seguidas en Perú. “Y eso que el empresario quería una quinta fecha”. Se vira hacia él que está a pocos pasos y le pregunta: “¿Cuántas fechas más hubiésemos soportado?”. “Una más, la quinta”, le respondió Jano, el presidente de Tropic Music, la empresa productora de la gira en Perú.



Romeo conversó largo y tendido, pero sin celulares ni grabaciones, con la prensa que le acompaña a las cuatro presentaciones de su gira en Perú. El encuentro ocurrió en la tarde del lunes 13 de febrero en un gran salón de un importante hotel de la capital peruana.



Ante una pregunta elCaribe, relacionada con la realidad de las giras internacionales para las cuales los artistas deben prepararse psicológicamente y que significan una importante energía en juego, si acaso saca algún pequeño tiempo para sí, aunque sea un par de horas, en las cuales conozca sitios importantes de la ciudad que visita, el autor de Obsesión, reconoció: “Pensándolo bien, es algo que debería hacer y que no hago; aunque es algo que también tiene que ver con mi timidez y con la necesidad de no estarme enseñando. O sea, administrar las salidas para generar más necesidad de que la gente me quiera ver”, dijo.



“En casa mi familia me llama Tony”, deja caer. “Pero yo soy Anthony, ese que ven allá arriba es Romeo, un personaje”, dice a manera de convicción. “Si fuera por mí no haría entrevistas, aunque reconozco lo importante que es”, aclara. “Soy en esencia tímido. No saben el trabajo que me daba al inicio pararme en un escenario. Las primeras veces lo hacía mirando para abajo y Lenny me decía que mirara para el público”, narró.



La timidez la volverá a mencionar al menos tres veces más durante la conversación donde se sintió a sus anchas.



Otra pregunta -comentario de elCaribe tuvo que ver con el joven que se subió a cantar con él, y al finalizar le dijo “Yo soy un hombre, pero te amo”. Y el modo con que salió de debajo de “esa patana”.



“Yo no soy homofóbico. Nos han criado muy machistas y eso no está bien. Tengo cuatro hijos y los crio sin esas ataduras del machismo que impera en nuestro mundo de hoy”, expresó. Más adelante se refirió al hecho de que “todo está en la crianza que les des a tus hijos y tu responsabilidad como padre”. Recuerda que el suyo le decía “Tony, a mí no me vengas aquí con drogas ni tráfico”. Y a sus hermanas la mamá les decía que nunca se prostituyeran.



“Vivo en un constante proceso de creación. Yo vivo componiendo los 365 días del año. Mi vida es muy sencilla cuando no estoy de gira. Si por mí fuera me pondría todo el tiempo la misma ropa. Yo soy Anthony, el personaje que ven allá arriba es Romeo y a Romeo le gusta vestirse elegante para sus admiradores”, declara.

Romeo recibe el certificado de manos de Giuliana Yenque, Diego Rodríguez, Paulo Maldonado y Camila Merino.

La última de las preguntas tuvo que ver con la muerte en Santiago de los Caballeros, a manos de un policía, del niño Donelly Joel Martínez, lamentó el hecho y dijo sentirse preocupado por las muertes que ocurren por el abuso policial, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, y mencionó el caso en particular de los Estados Unidos.



Expresó su convicción de que es insólito que existan policías sin capacidad ni preparación académica para manejar situaciones de estrés que puedan provocar víctimas.



En medio del encuentro recibió a representantes de Sony Perú quienes le entregaron un reconocimiento de Álbum de oro, certificación por reproducciones en todas las plataformas de Fórmula Vol 3. Una razón más de estar orgulloso.