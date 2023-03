Email it

Lo dominicano se encuentra tanto en lo gastronómico como en lo ambiental de este complejo sui generis

Andiii (así, con tres i) tenía apenas 27 años. Había llegado de Alemania hacía poco. En El Seybo decidió tomar un caballo e irse a Uvero Alto. Duró casi cuatro horas, y cuando llegó al terreno del que le habían hablado, sin aún ver el mar, dijo, “me quedo con esta tierra” y compró. “En 1995 era algo así como el paraíso”, recuerda ahora. De entonces acá han llovido esfuerzos, dificultades, aprendizaje. El resultado es el complejo Playa Palmera, único en su tipo, en constante desarrollo, con un nivel de aceptación increíble y donde lo dominicano se pone por encima de todo.



Para quienes se preocupan por el tema turismo-cultura, este es un caso de estudio y una muestra de cuánto se puede.



Es probablemente el único complejo turístico del país que funciona por completo por Airbnb y otras plataformas. Tanto sus 20 villas de lujo (construye 14 más para inversionistas), como sus 160 apartamentos (algunos con jacuzzis). Todos con piscinas entre edificios. Y la posibilidad de alquilar carros de golf.



Playa Palmera ha sido diseñado por Andiii, (su nombre completo es Andeas Hans Gweorg Helmut Metzler), acorde a su propia personalidad. Espontáneo, amistoso, dicharachero, chispeante, profundo, sincero, con gran sentido del humor, Andiii ha querido crear un negocio que beneficie al pueblo dominicano. Con esposa e hijos dominicanos, este empresario con negocios en la construcción y la agricultura, amante del ejercicio físico, de la cultura dominicana, de la conversación inteligente, ha levantado un proyecto turístico sui generis.



De entrada, un pórtico neoclásico y enseguida a la izquierda un edificio de acceso libre por quienes lo deseen de la calle, con supermercado, heladería, pizzería, restaurante de pollos fritos y oficinas administrativas. En el segundo piso el spa, salón, barbería y gimnasio. En el tercer piso el restaurante Florecita, uno de los mejores de todo el Este -probablemente entre los tres mejores-, de cocina internacional. El símbolo es un león dorado con una corona de flores. El equipo de chef, cocineros y ayudantes, son autónomos, un equipo cohesionado, con sentido de pertenencia. tanto que le dieron la sorpresa a Andii y algunos de ellos se tatuaron el símbolo de Florecita.



La amabilidad y la hospitalidad son palpables en el trato. Así como las frases en neón, donde el gracejo criollo alegra las paredes. Una vez pasada la recepción, hay un parqueo y al final se construye una cava y un cigar club. Enseguida el restaurante de comida dominicana Mamiii Chula, mofongos de por medio, y cuanto se pueda ocurrir de plato criollo.



Un conjunto de música dominicana, con guitarras, como antaño, y una pareja de baile, muelen merengues y bachatas.



Aún hay otro restaurante (Castaways)y bar, a pocos pasos de la playa, con mucho marisco que también sirve a quienes pasean, no importa estén o no alojados.



Camino a ese restaurante hay un Taller de Arte donde Andiii expone sus cuadros inspirados en el sentimiento dominicano, en los colores que le entran por los ojos.



Para pasar a la propiedad no se necesita pagar day-pass, solo se registra el nombre del visitante.



“Como el problema de los jugadores de golf son sus últimos tiros y aquí tenemos el simulador de golf más grande del Caribe, como una play station gigante, con 500 campos de golf del mundo, para que practiquen con el fin de que mejoren su handicap”, asegura Andiii quien ha sembrado matas de plátano, para que los niños aprendan a respetar el medio ambiente y el trabajo.

Parte del Parque infantil de Playa Esmeralda. Restaurante Florecita, uno de los mejores del Este. Uno de los complejos de apartamentos en renta.

Algunos datos sueltos

• Hay un helipuerto y un parque para niños donde también hacen conciertos. Algunos de los realizados han sido con Vakeró, Kiko el Presidente, Wason Brazobán y otros.

• La Fundación Humano Royals, de Andiii fue constituida para llevar sonrisas y apoyo a los más necesitados, sean adolecentes, adultos, envejecientes. Con esta han colaborado Pavel Núñez, La Materialista y otros artistas.

• Algunas frases en neón que se pueden leer en las paredes del complejo -hasta en los baños: “Manten la calma y come pizza”, “Todo es posible”, “Más vale pollo frito en mano que 100 volando”, “Me pones la piel de pollito”, entre otras.