El más exitoso joven merenguero dominicano, Manny Cruz, se presentará en el Palacio de los Deportes el 4 de marzo próximo con “Dominicano de Corazón tour”.



Daniel Santa Cruz, su hermano mayor, admiraba desde el público a Manny convertido en una realidad que se enfrenta al reto más grande de su carrera hasta el momento: el Palacio de los Deportes, con el patrocinio de Altice Dominicana, tan pronto como el 4 de marzo.



Antes que Manny hablara, Liza Arseno celebraba ya la presentación del joven que siempre cuenta con el respaldo de Altice, por lo cual las compras a través de su aplicación tendrán un 15% de descuento. No importa que el celular sea de otra empresa. Lo corroboró Oscar Núñez, director de marketing de la marca.



“Hace años lo soñé, y es sumamente increíble que ya en unos días se hará realidad. En el 2009 fui parte del coro en el espectáculo de nuestra gran Maridalia Hernández en el Palacio de los Deportes, y me recuerdo estando allí, parado en el escenario con mi corazón lleno de sueños pensando “algún día me presentaré aquí’. 14 años después, Dios me concederá ese gran sueño. Sin lugar a dudas será el reto más grande de mi carrera y estoy muy agradecido de todo el público por su inmenso cariño”, dijo el artista.



El espectáculo contará con varias figuras nacionales, entre ellas Fernandito Villalona, e internacionales. Habrá 12 músicos en escena dirigidos por Antonio González, un cuerpo de baile a cargo de Marcos Taveras, la dirección artística de Alberto Zayas y producido junto a su equipo de Focus Entertainment y Elka Núñez. Además, tendrá cuatro talentos promesas del merengue como contraparte, Jerek Music, Ryan Milo, Jameson Ramírez y Miguel Delgado, con la intención de apoyar a los jóvenes que buscan abrirse paso en el género. Ellos estuvieron presentes en el encuentro con la prensa.



La fiesta de Manny probablemente sea una reafirmación de la importancia del merengue para todos los dominicanos. Esperemos.