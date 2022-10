Los Reyes del Humor cumplen 30 años y fueron invitados al desayuno de El Caribe / CDN

A Los Reyes del Humor les es consustancial una eticidad determinada por sus principios cristianos, los cuales matizan cada accionar y cada opinión de Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

Ellos fueron los invitados del desayuno de El Caribe / CDN, encabezado por sus directores respectivos Nelson Rodríguez y Alba Nelys Familia.

La ocasión del 30 aniversario de vida artística del muy querido dúo de humoristas dominicanos, que han hecho su obra desde los escenarios de la televisión, los set cinematográficos y las tablas teatrales, fue una excelente excusa para tenerlos en casa.

Anunciaron que el martes 30 será el lanzamiento de un libro biográfico testimonial, donde están muchas cosas que no se dijeron de la vida de Los Reyes del Humor. El libro se titula “¿Y ahora qué?” escrito por Raymond Pozo.

El libro está basado en que “todos soñamos con lograr cosas y cuando las logramos nos decimos: ¿y ahora qué?”. “Soñamos con tener un carro. Lo tenemos, ¿y ahora qué? Una casa, la tenemos, ¿y ahora qué? Siempre va a haber ese vacío y esa necesidad de querer lograr cosas. Y en ese libro hago un análisis de experiencias vividas”, explicó Raymond Pozo.

La hermandad entre estos dos artistas está basada antes que todo en admiración mutua.

Según Raymond él es el fan número 1 de su compadre y se felicita por el privilegio tan grande que Dios le ha dado “de trabajar con el artista que más admiro”.

Reafirma que cuando quiso hacer televisión “ya el compadre era una estrella y estaba en los medios establecidos y es el que me da oportunidad, uno de los que me abre las puertas, cuando eso yo lavaba carros donde René en el dealer de la Independencia”.

Llegado de Jamey, su campo natal en San Cristóbal, quería ser del grupo Explosión “y cuando los vi en persona yo me desmayé como una quinceañera porque siempre había sido fan”.

Reconoce que a veces han estado en desacuerdo en alguna cosa “pero al final la decisión que tome uno de los dos primeros esa es la que se respeta”.

Miguel Céspedes, creador del personaje Tirson y humorista desde que estaba en Carrera de Yegua, dice que el más beneficiado de la amistad ha sido él, señalando que para ese tiempo era el más organizado del grupo Explosión.

“Yo era el que cargaba con los bulticos de los elementos que usaban y cuando la policía nos paraba, a mí era que me llevaban primero porque del bultico sacaban peluca, falda, brasier y ahí venía el problema con el cabo, ‘¡sargento, venga a ver lo que sacó el policía vestido de mujer!’”.

Miguel dice haber aprendido de la organización deRaymond, que es tal que han estado por caer presos por la estricta organización de ese hombre.

“Una vez vamos montados en un avión y cuando vamos entrando por el pasillo había un judío con un gorrito (kipá), como de lado, y él va así y veo que lo mira y se devuelve y le tuve que decir con los ojos bien abiertos: “¡Heeey, ese gorro va así!”, ¡porque ya él iba arreglarle el gorro!”.

“Yo he aprendido de su disciplina, aparte de que tengo el pastor en la casa, eso es un privilegio, es como tiener una enciclopedia, un libro y abrirlo y leerlo. Tengo la fidelidad, el amor de un hermano, tengo 5 hembras y 1 hermano”.

La Improvisación en Los reyes del humor

Más del 50% del humor que hacen es improvisado, aunque coinciden en que no se pueden apresurar a hacer una comedia de cualquier cosa mala que ocurra, porque detrás de ese hecho malo, cuando imitan al autor, detrás hay una familia, hay madre, hijos y quedan los sufrimientos y no les va a generar risa.

Según Pozo “con el humor se nace. Fíjate que hay escuelas de canto, de baile, de música, pero de humor no hay escuelas».

«En el caso mío, yo desde niño era el hazmereír de la casa y era tan inquieto que mi mamá decía que yo iba a ser artista. Yo como asumía a los artistas por los cantantes, decía que iba a competir con Chayanne, esa era mi área”, ríe.

Acerca de los trabalenguas reconoce que fue una de las facetas que le abrió puertas en el mundo, porque cuando fue de invitado al programa de Don Francisco, fue por los trabalenguas.

“Eso es lo que ellos vieron y asumieron que era algo que podía gustar, pero lo de los trabalenguas no es una historia original mía, sino de una señora de Moca».

La señora «grabó en una guagüita anunciadora que vendía unos productos por los barrios y era tan cómico, que voceaba “señora, señorito y a usted también caballero”.Y yo dije, ‘esto es bueno’. Cuando yo ví que gustó, seguí escribiendo otras historias”.

Pedro Estrella, Ana Aybar, Lisa Gil, Alfonso Quiñones, Miguel Céspedes, Alba Nely Familia, Raymond Pozo, Nelson Rodríguez, Dalton Herrera y Patria Urbáez, en la foto oficial del Desayuno de elCaribe y CDN, dedicado a los 30 años de Los Reyes del Humor. Raymond dijo: “Mi personaje favorito es Tubérculo, aunque no lo pueda hacer… Si no tengo que hacerlo, no lo hago, total, por dentro yo soy Tubérculo”. A su lado Miguel. Miguel dijo: “Como decía Freddy, mientras tú más páginas hacia la izquierda tengas, más sabiduría adquieres”. Después el fotógrafo pidió posar para esta imagen del desayuno. Nelson Rodríguez, director de elCaribe, le muestra a los comediantes las páginas de la revista Pandora, donde aparecen Miguel y Raymond posando en son de modelos.

LA SOCIEDAD

“Creo que al final la sociedad, por más rápido que vaya, va a tener que devolverse, ¿por qué? Porque lo estamos gastando todo de una, y expresándolo todo de una, haciéndolo todo de una y cuando se acabe todo los límites de una ¿Qué vamos hacer? “, reflexionó Miguel Céspedes.

“Estamos llegando a los límites de las malas acciones, de los malos ejemplos, entonces ya vamos a tener que volver al Génesis, vamos a tener que volver a la inocencia”, sentenció.

Los Reyes del Humor se mantienen al día tanto de lo que sucede en el corazón del pueblo. “Mi papá vive en Carreyegua todavía” -dice Miguel-, “nosotros vivimos con la realidad, además nosotros escuchamos mucho».

«Cuando nosotros tenemos un tiempo fuera del país trabajando y venimos a grabar el programa, lo primero que hacemos es sentarnos con los técnicos, a escucharlos, a ver que hay de nuevo, que se está sonando en los barrios”, explica.

Miguel recuerda a Freddy diciendo que hay que leer. “Al final, él tuvo la razón porque mientras más páginas hacia la izquierda tengas, más sabiduría adquieres, inclusive hasta leyendo los periódicos uno se nutre”.

“Nosotros no queremos trabajar con fans, queremos trabajar con líderes, que puedan progresar, que puedan trabajar, que puedan irse y hacer cosas grandes», declara.

«Nosotros no podemos atajar a una persona por ingratitud, que esté toda una vida de esclavo al lado de nosotros. Al igual que nosotros avanzamos, queremos que todo el que está al lado de nosotros crezca y avance. No nos tomamos eso como mal agradecimiento”, explica Pozo.

Opina Miguel que “los jóvenes si no ven el resultado inmediato, abandonan”, aunque tienen las plataformas digitales que ellos antes no tenían. “Todos tienen acceso a un canal hoy en día, se trata de estar constante en lo que quieres ser. Si te gusta, no te retires”.

Los Reyes del Humor consideran que toda la vida los humorista han sido revolucionarios. Comenzando por Cantiflas.

“Lo que pasa es que cuando uno tiene la oportunidad de disfrazarse, de vestirse de un personaje, puede decir las cosas que quiere decir y no lo hace con uno mismo. Pero nosotros hemos hecho humor político y críticas muy fuertes, nosotros tenemos un personaje que se llama Efraín que ahora aspira a presidente que dice cosas que yo no me atrevo, pero sí he querido decirlas», manifiesta por su parte Raymond.

«Cuando hago la imitación de padre Rogelio me desahogo y digo muchísimas cosas. Pero en realidad el humor de nosotros es de actualidad, improvisado, eso es lo que nosotros hacemos”, comenta.

Críticas, el brujo, el legado

“Si Dios te da un talento y lo cultivas con honestidad y seriedad no te dice que está mal lo que haces. Que tú fomentes el talento que Dios te dio, que multipliques esa gracia, no está prohibido”, explica Raymond ante las posibles críticas por lo que hacen.

Hay quienes lo critican por ser comediante y actor. “¡Como que Dios no se rió como cristiano!… ¡Si nos limitan cuando el compadre hace un papel de mujer. ¡No hace el papel de un gay o trasveti! Es de una mujer. Y lo hace con una profesionalidad que no ofende ni a las mujeres ni a nadie, porque esto es una carrera».

Según el actor «en las películas hay muchos actores cristianos, y matan gentes. Y todos los que han protagonizado las películas de Cristo, no son cristianos”, justifica.

Los Reyes del Humor protagonizan El Brujo, filme que está por salir.

“Estoy preparado para recibir todas las críticas del mundo. Pero la película no tiene que ver con hechicería y cuando la gente la vea va a saber cuál es el objetivo principal. Pero nosotros estamos claros de nuestro fundamento, de nuestra fe y lo que somos ante Dios y para Dios y no vamos a permitir que nadie ataje la bendición de Dios”, declaró.

Para su retiro Miguel cree solamente sentirse satisfecho “por el deber cumplido de lo que has hecho, de lo que has ayudado para que el género permanezca, y es eso, a vivir de lo que hemos hecho y comprar pastillas. Aquí no hay ma’ na’”.

Raymond quiere, además de ser una mejor persona, dejarle a sus hijos un legado de la honestidad y el respeto.

Las Imitaciones en Los reyes del humor

“Aunque vivimos en un tiempo de mucha sensibilidad, siempre hemos sido muy respetuosos. No hacemos humor de todo. Puede ser una noticia muy oportuna para hacer humor y si va a herir a alguien no se hace», reconoce Pozo.

«Por ejemplo, yo soy fan #1 de Omega, y nunca lo he hecho cuando él ha caído preso, sino cuando tiene un éxito, porque asumimos que su familia le puede doler cualquier cosa que uno diga. El compadre hacía también, que por cierto, lo hacía muy bien, a Marta Heredia, pero no lo hizo cuando tuvo el problema” manifestó Pozo.

“Cada vez que vamos hacer una imitación, sino le pedimos permiso al dueño, tratamos de hacerlo con mucho respeto”, concluyó Céspedes.