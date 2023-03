Il Volo regresa con Il Volo Live in Concert, a la Sala Carlos Piantini con producción local de César Suárez Pizano.



Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone integran uno de los grupos vocales más famosos del mundo: Il Volo. Los tres tenores jóvenes son los más célebres del classical crossover de nuestros días para toda la familia.



Il Volo Live in Concert incluye ahora las canciones de su disco “Tres voces un alma”, (Epic/Sony Music), concebido exclusivamente para México y América Latina.



El álbum incluye el sencillo “Tan enamorados”, en colaboración con el ícono romántico Ricardo Montaner, una canción de origen italiano (Per noi innamorati) y que se convirtiera en un éxito internacional con el astro latinoamericano.



Producido por Mariano Pérez, experimentado creador de grandes éxitos del pop y la balada, “Tres voces un alma”, además de recuperar hits de la memoria colectiva del público adulto contemporáneo, también está trayendo este oasis musical, de nuevas versiones, a generaciones emergentes.



De igual forma, se trata del legado de grandes compositores e intérpretes iberoamericanos, desde Julio Iglesias, Roberto Carlos, Luis Miguel, José José, Juan Carlos Calderón, y Alejandro Jaén, entre otros, hasta Carlos Rivera y Leonel García, pasando por el legendario José Alfredo Jiménez.



Amor por la música



Con un espectacular diseño de producción y arreglos musicales, Il Volo deja ver, con sus increíbles voces y fuerza interpretativa, el amor que siente por la música en español. Todo esto con un sonido que fusiona el pop, la esencia latinoamericana de la balada y a su vez el carácter contemporáneo e internacional del classical crossover del trío que, a lo largo de 15 años en los escenarios, ha enamorado al público de todo el planeta.



Especialmente para México, Gianluca, Ignazio y Piero grabaron en un Medley, los temas Ella y Si nos dejan, con la colaboración del prestigiado Mariachi Gama 1000.



En el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 estrenaron la nueva canción



You are my everything (Grande amore), un remix de rock sinfónico del éxito Grande Amore, del maestro Enrico Melozzi. En noviembre de 2022, se lanza el nuevo sencillo navideño, un cover de la famosa canción Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon y Yoko Ono. También se publica el libro “Il Volo. Quello che porto nel cuore”.



Los integrantes de Il Volo debutaron por separado en 2009 como participantes del concurso de talentos del canal RAI 1 Ti lascio una canzone.

Algunos datos de interés sobre el concierto

Concierto: Il Volo Live in Concert

Lugar: Sala Carlos Piantini del Teatro nacional

Producción: César Suárez Pizano

Boletas en uepa Tickets. Costo:

Foso RD$9,005

Platea RD$8,475

Balcón (FilaA y C a la H) RD$7,415

Balcón (Fila J a la P y Q) RD$6,355

Sillas extras en platea RD$8,475

Sillas extras en balcones RD$7,415