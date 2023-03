Los lanzadores dominicanos Sandy Alcántara y Framber Valdez recibieron nuevamente el nombramiento por parte de los Miami Marlins y Houston Astros, respectivamente, para ser los abridores de sus equipos en el Opening Day 2023, el día de los primeros partidos de la temporada en la MLB el próximo jueves 30 de marzo.

A ellos se le suma el también dominicano Luis Castillo, que repetirá como abridor inicial de la rotación de su equipo. Pero esta vez con el uniforme de los Marineros de Seattle en vez de los Rojos de Cincinatti.

Sandy Alcántara por los Marlins vs Mets

El vigente ganador del Premio Cy Young en la Liga Nacional será el encargado de iniciar el primer juego de la temporada por los Miami Marlins, uno de los duelos más vistosos en toda la programación del Día Inaugural pues dos ganadores del premio al lanzador más destacado se verán frente a frente.

Congrats Cy Sandy, well deserved!



Let's show up for @sandyalcantar22 as he becomes the first pitcher in franchise history with 4 consecutive #OpeningDay starts.

Los Mets privaron al mundo entero del béisbol de presenciar historia pura. De haber programado a Justin Verlander, hubiera sido la primera vez en la historia de las Grandes Ligas que los dos vigentes ganadores del Premio Cy Young se enfrentaran en un Juego Inaugural.

Sin embargo, todavía queda algo de historia por escribir en la biografía de Alcántara que, cuatro meses después de convertirse en el primer lanzador en la historia de los Marlins en ganar el premio al mejor lanzador del año, será el primer pitcher de la franquicia que abre cuatro veces el Opening Day. Una racha que inició desde la recortada temporada del 2020.

Framber Valdez iniciará el Astros vs White Sox

Los vigentes campeones de la Serie Mundial han confiado una vez más en el lanzador Framber Valdez, quien fungió un papel trascendental durante la postemporada camino a la corona pues los Astros ganaron todas y cada una de las veces que el de Sabana Grande de Palenque se subió al montículo.

Esta será la segunda temporada en fila que Valdez sea el abridor de los Astros en el Juego Inaugural luego de que Verlander no pudo ser alineado para el primer partido del 2022.

Valdez recibe la pelota con la encomienda de hacer un gran papel ya que los Astros no han perdido un Opening Day desde que se mudaron a la Liga Americana en el 2013. Es la primera vez que se medirán a los White Sox en un juego inaugural.

Luis Castillo por seattle frente a Toronto

Luis Castillo será el pitcher abridor por los Seattle Mariners en el primer partido de la Serie del Comodín ante los Toronto Blue Jays. La Piedra fue una de las fichas más codiciadas previo a la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas y lo realizado hasta el momento en Seattle demuestra la razón, lugar donde se siente a gusto.

⚾️ RETWEET TO WIN ⚾️



Just hit that RT button for a shot to win an autographed baseball from our Opening Day starter, Luis Castillo! #SeaUsRise

El banilejo firmó una extensión de contrato con el equipo, confirmando que la relación será a largo plazo y desde su llegada al equipo de la Liga Americana siente que la salud y la confianza han sido la clave en esta nueva etapa. Con los Mariners en 11 aperturas Castillo tuvo marca de 4-2 con 3.17 de efectividad, ponchando a 77 contrarios en 65.1 entradas de labor.

Todos los abridores del Opening day 2023 de la MLB

The pitching matchups for all 15 Opening Day games on Thursday, March 30th were officially announced this afternoon by @MLB in conjunction with the 30 Clubs. Opening Day will feature 8 Cy Young Award winners, 21 All-Star hurlers and five pitchers making their team debuts.

Los equipos de las Grandes Ligas ya estan revelando los nombres de sus lanzadores abridores para el Opening Day de la temporada 2023, que se encuentra a menos de una semana para iniciar con una jornada de 15 juegos.

La MLB le pidió a las franquicias que no tardaran para revelar sus abridores para el día inaugural, debido a que asi podían comenzar a promover mas los primeros juegos de la venidera temporada llena de expectativas con nuevas reglas y modificaciones en el terreno. Estos son los abridores confirmados para el Opening Day

New York Yankees.

El lanzador Gerrit Cole de los New Yokr Yankees tomará la bola el día inaugural para enfrentar a los Gigantes de San Francisco. Esta será la cuarta vez que le toca ser abridor del primer juego de la temporada con dicho uniforme, desde su llegada al equipo nadie mas lo ha hecho.

Red Sox de Boston.

El veteranísimo Corey Kluber ha recibido el voto de confianza del dirigente Alex Cora por encima de otros abridores, en especial a Chris Sale, a quien la organizacion no quiere ponerle mucha carga desde el inicio de la temporada. Kluber se medirá ante los Orioles de Baltimore.

Rays de Tampa Bay.

El joven Shane McClanahan le ha tocado asumir el rol como abridor principal de su equipo ante las lesiones que han golpeado sin piedad a Tyler Glasnow, quien originalmente era visto como la cara del cuerpo de pitcheo del equipo.

Orioles de Baltimore.

Kyle Gibson, veterano de guerras y batallas, fue firmado con el único objetivo de que tomara las riendas como líder único de la rotación de los Orioles, una de esas asignaciones es que inicie la temporada 2023 con la bola en mano enfrentando a los Red Sox de Boston.

Blue Jays de Toronto.

Alek Manoah, un joven de apenas dos temporadas en la MLB, tomará la bola sobre otros veteranos como lo son Chris Bassitt, Kevin Gausman y Jose Berrios. Sin embargo, lo cierto es que viene de una temporada sumamente dominante y dicha asignación es muy merecida. Manoah va a medirse ante los Cardenales en San Luis.

Twins de Minnesota.

El recién llegado desde los Marlins de MIami, Pablo López, tendrá una responsabilidad inmediata enfrentando a los Reales en Kansas. López es la nueva cara de la rotación de los Twins, eso gracias a su gran trabajo, edad, veteranía y sobre todo salud, pese a que hay otros lanzadores veteranos como Sonny Gray y Kenta Maeda.

Tigres de Detroit.

El venezolano y lanzador mas pagado del equipo, Eduardo Rodríguez, será el encargado de medirse ante los Rays en la ciudad de Tampa para el día inaugural. Rodríguez tiene toda una trayectoria lanzando en Miami desde sus tiempos en Boston compartiendo división con ellos.

Reales de Kansas City.

Zach Greinke, en la que será probablemente su última temproada tomara la bola por segundo ano consecutivo el día inaugural. Greinke de mas de 17 temporadas en la MLB, tendrá el honor de hacerlo en su “último baile”. Greike y los Reales recibirán a los Twins.

Guardianes de Cleveland.

Shane Bieber, él una vez triple coronado de la Liga Americana, abrió el ultimo juego de su equipo en los playoffs pasados y también lo hará en el primero de la temporada 2023, donde su conjunto tiene el mismo objetivo pero en busca de resultados diferentes.

Chicago White Sox.

El lanzador Lucas Giolito se va a medir ante los actuales campeones de la MLB, los Houston Astros, ante el estrés que acumula su compañero Lance Lynn producto de su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 con el Team Usa. El juego será en Houston.

Houston Astros.

Framber Valdez es visto como la nueva cara de la rotación, mas ahora ante la salida de Justin Verlander y la lesión de Lance McCullers. No hay duda de que si había un lanzador valido para asumir el reto, era Valdez.

Angels de Anaheim.

Nada mas y nada menos que Shohei Ohtani, quien además de lanzar la primera bola también estará como bateador designado probablemente como segundo o tercer bate. Ohtani viene de grandes actuaciones en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 con el Team Japón.

Ohtani y sus Angelinos van a recibir a los Atleticos de Oakland.

Rangers de Texas.

El recién llegado y considerado mejor lanzador del beisbol, Jacob Degrom, hará su primera apertura oficial con los Rangers de Texas después de firmar un lujoso acuerdo de 160 millones por 5 temporadas. Degrom enfrentará a los sub-campeones Phillies de Philadelphia en Texas.

Marineros de Seattle.

El dominicano Luis Castillo repetirá como abridor inicial de la rotación de su equipo, pero esta vez con el uniforme de los Marineros de Seattle en vez de los Cincinnati Reds.

Atleticos de Oakland.

El jovencito Kyle Muller asumirá este puesto por primera vez en su corta carrera, ante una rotación que carece de lanzadores elites. Muller tendrá una tarea difícil en Anaheim, se medirá ante Ohtani y Los Angels de Anaheim.

Liga Nacional:

New York Mets.

Max Scherzer, veterano de mil guerras y batallas en ambas ligas de la MLB, será el abridor del día inaugural de los New York Mets ante los Marlins de Miami y Sandy Alcántara, el Cy Young de la temporada pasada.

MIami Marlins.

Sandy Alcántara será el primer lanzador en la historia de los Marlins en lanzar en cuatro dias inaugurales en la historia de la MLB, ahora tiene la tarea de defender la casa ante unos Mets de New York renovados.

Nacionales de Washigton.

El veterano Patrick Corbin asumiendo su rol de veterano y segundo mejor lanzador pagado del equipo, va a enfrentar a los Bravos de Atlanta en el Nationals Park, defendiendo la casa.

Bravos de Atlanta

El mejor lanzador del equipo, Max Fried, haría lo que podría ser su ultima apertura en Opening Day con los Bravos debido a que le espera la agencia libre y aún no hay cercanía sobre una posible extension de contrato.

Phillies de Philadephia

Aaron Nola, como uno de los aces de su equipo, será el abridor que tomará la bola de los Phillies para medirse ante los Bravos de Atlanta. Nola lo hará por tercera vez en su carrera.

Chicago Cubs

Marcus Stroman obtendrá el privilegio de enfrentarse a los Cerveceros de Milwauuke en Chicago, comandando una rotación conformada por otros veteranos como Wade Miley, Jameson Taillon, entre otros.

Milwauuke Brewers

Él una vez Cy Young de la Liga Nacional, Corbin Burnes, también tiene la tarea de medirse ante los Cubs defendidos por Marcus Stroman, ambos serán los protagonistas de un duelo de pitcheo.

Cardenales de San Luis

El recientemente extendido por 2 anos y 40 millones, Mike Mikolas, se hará cargo de recibir a los Blue Jays de Toronto en el primer juego de la temporada.

Cincinnati Reds

El joven sensación Hunter Greene no tiene una tarea difícil, pero tampoco muy fácil que digamos, espera a unos Piratas de Pittsburgh con unos novatos interesantes mas los veteranos recién llegados como Brian Reynolds, entre otros.

Piratas de Pittsburgh

Mitch Keller, el mejor lanzador abridor de la organizacion, como era de esperarse va a enfrentar a los Reds en Cincinnati en busca del primer triunfo de la temporada.

San Diego Padres

El también Cy Young, Blake Snell, se enfrentará a unos Rockies de Colorado en San Diego para indicar la temporada 2023. Snell ya tiene experiencia como abridor inaugural con los Tampa Bay Rays, y en la temporada 2021 con los San DIego Padres.

Angeles Dodgers

El mexicano Julio Urías tendrá su primera salida en un día inaugural, cuya oportunidad no se le había presentado por la presencia de otros lanzadores de elite en su equipo. Hoy en día se lo merece, va ante los Diamoncbacks en Los Angeles.

Diamondbacks de Arizona

Zac Gallen, principal abridor de los que ha dado la cara por la organizacion, tiene como tarea enfrentar a los Dodgers en Los Angeles.

Rockies de Colorado

El venezolano German Marqués tendrá la misma misión otra vez, pero esta vez ante los San DIego Padres, quienes poseen a varios de los mejores bateadores del negocio en su nueva alineación de cara al 2023.