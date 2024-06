La dominicana Marileidy Paulino se posiciona como la número 1 del mundo del atletismo en el ranking de la World Athletics en 400 metros con 1,472 puntos, luego de su impresionante triunfo en la primera fecha de la Liga Diamante celebrada en Doha.



La velocista de Don Gregorio lidera la actualización del ranking de la categoría femenina en su última actualización (12 de junio), seguida de la polaca Natalia Kaczmarek, en el segundo puesto, y la neerlandesa Leike Klavier, en el tercer puesto.



La dominicana, subcampeona del mundo en Eugene en 2022, ganó con autoridad los 400 metros con un tiempo de 50.51, seguida de la estadounidense Shamier Little (50.84) y la polaca Natalia Kaczmarek (51.64).



En esa competición, celebrada en el Qatar Sports Club, la de Peravia estuvo sola sin su entrenador, Yaseen Pérez, debido a que el cubano tiene una restricción por parte de Alemania de dos años que no le permite viajar a Europa. Pérez actualmente no solo trabaja con Marileidy, es entrenador de más de 30 velocistas, la mayoría de la selección nacional.



El pasado 30 de mayo realizó en la Liga Diamante su mejor tiempo de la temporada con 49.30 en la parada de Oslo, Noruega. Ranqueada actualmente en el número 1 en el mundo en esta prueba, sigue en la cima de la Liga Diamante y es la principal candidata a ganar el trofeo de diamante por tercer año consecutivo.



Marileidy Paulino sigue su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde buscará su primer oro olímpico y su tercera medalla en la cita multidisciplinaria.



Recientemente, Marileidy anunció que no correrá con el relevo en París, pese a que ayudó a clasificar al equipo durante los Mundiales de Relevos celebrados en Bahamas a inicios de mayo.