El candidato presidencial del PLD le dijo a Multimedios del Caribe que también impulsará el turismo deportivo en el país

Promover el desarrollo integral de la juventud dominicana a través del deporte y la educación, así como impulsar el turismo deportivo, son algunos de los puntos que tiene concebido poner en ejecución Abel Martínez si llegara a la presidencia de la República. El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hizo esos señalamientos durante una entrevista conjunta a elCaribe, CDN y CDN Deportes, y reconoció su importancia tanto para el bienestar individual del atleta como para el progreso socioeconómico del país.



Martínez enfatizó la importancia de fomentar la práctica desde edades tempranas, al proporcionar apoyo a los estudiantes para que descubran y desarrollen sus habilidades deportivas desde la primaria.



“Tiene que haber un plan desde el Gobierno que pueda identificar estas cualidades y capacidades que tienen nuestros jóvenes. No cuando los descubrimos a los 15 años porque le dan duro a la pelota, o que encestan bien el balón, o que pueden golear de manera correcta y ágil. No. Hay que identificarlos desde pequeños y que esa ayuda vaya desde las aulas de primaria a esos estudiantes para que se pueda potenciar sus capacidades”, expresó Martínez.



Señaló también que con esa propuesta, se fortalece el deporte al igual que el sistema educativo en la República Dominicana bajo su mandato presidencial.



“Hay que darles a los estudiantes las herramientas necesarias para que se inclinen por los deportes, para identificar las cualidades y capacidades que tienen los jóvenes nuestros. Hay que identificarlos desde pequeños y que esa ayuda vaya desde las aulas de primaria, para potenciar sus capacidades, en lugar de identificarlos con 17 y 20 años”, dijo.



Destacó, además, la intención de impulsar el turismo deportivo, reconociendo el potencial del deporte, especialmente el béisbol, para atraer visitantes, llenar hoteles y dinamizar la economía.



“El deporte en República Dominicana, sobre todo en el caso de la pelota, tenemos el plan de impulsar el turismo deportivo. El deporte exalta mucho más, trae personas al país, llena los hoteles y mueve la economía. Es por esto que el Estado debe asumir a nuestro atletas, porque son parte de la marca país”, manifestó. Martínez subrayó la necesidad de que el Estado respalde a los atletas, considerándolos parte de la marca país. “Creemos en el deporte y desde nuestro gobierno no será diferente, será mejor porque habrá una política más abarcadora, con mayor presupuesto para que el deporte dominicano tenga el sitial que en los últimos años no ha tenido”, indicó.



Un amante del deporte



Fuera de las lidias de la política, Abel Martínez se considera un apasionado del deporte y que desde sus funciones, en el pasado reciente, como alcalde de Santiago, fue un promotor de esa actividad. “El deporte no solo te garantiza que vas a tener personas en salud, sino que es un espacio para la paz y el crecimiento del ser humano”, indicó.



Puso como ejemplo la gran cantidad de instalaciones que en su gestión como alcalde fueron construidas y remodeladas para el esparcimiento deportivo de toda la sociedad de Santiago.