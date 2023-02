El dominicano está consciente de la responsabilidad tras la partida de Verlander. Dice estar preparado para liderar la rotación de los Astros

WEST PALM BEACH, Florida. La partida de Justin Verlander a los Mets durante el invierno consolidó al zurdo Framber Valdez como la estrella de la rotación de abridores de los Astros, los campeones defensores de la Serie Mundial. Es una responsabilidad que Valdez está aprendiendo a aceptar.



Valdez abrió en el día inaugural del año pasado para los Astros, fue el lanzador ganador en el Juego de Estrellas y terminó quinto en la votación del premio Cy Young de la Liga Americana, pero lanzó siempre la sombra de un futuro miembro del Salón de la Fama que tuvo una de las mejores temporadas de su carrera a los 39 años. Ahora el foco está en el dominicano de 29 años.



Y él está listo para el desafío. “Definitivamente siento una responsabilidad”, dijo Valdez. “Pero no creo que sienta presión. Obviamente, tenemos muchos lanzadores muy buenos y quiero tratar de ser el hombre que dirija a esos muchachos. Me siento muy responsable por eso. Sé que tendré que cargar con ese poquito de peso, pero es algo que estoy dispuesto a hacer y no veo la hora de arrancar”.



La maduración de Valdez, quien pasó de ser alguien que tuvo dificultades para lanzar strikes en 2018 y 2019 a uno de los mejores zurdos del juego, ha sido notable. Estuvo fenomenal la temporada pasada, con récord de 17-6 y efectividad de 2.82 en 31 aperturas en la temporada regular, incluyendo un récord de MLB con 25 aperturas consecutivas de calidad.



Tuvo marca de 3-0 con efectividad de 1.44 en cuatro aperturas en la postemporada, incluido una foja de 2-0 en la Serie Mundial (dos carreras permitidas en 12.1 innings). “Creo que quiero seguir donde estoy ahora, seguir trabajando duro y mejorar en todo lo que pueda”, dijo Valdez.



Sobre contrato



El nuevo gerente general de los Astros, Dana Brown, dijo que recientemente se comunicó con el representante del zurdo Valdez para discutir una posible extensión de contrato.



Brown le dio al lanzador abridor dominicano Cristian Javier una extensión de cinco años y 64 millones de dólares el 10 de febrero, pero Valdez tiene un historial más largo y más logros.



Valdez acordó por 6.8 millones de dólares para evitar el arbitraje salarial el pasado 13 de enero.



“Obviamente, los Astros son una gran organización y para mí sería una transición fácil, estar aquí mucho más tiempo”, dijo Valdez. “Es algo que me haría sentir bien”, añadió.