Boston sacó provecho de los errores de Indiana para proclamarse campeón de la Conferencia Este. Ahora tendrá que esperar por Dallas o Minnesota

Derrick White rompió un empate con un triple con 43 segundos por jugar para darle a Boston la ventaja y los Celtics completaron la barrida en serie de cuatro juegos sobre los Pacers de Indiana con una victoria por 105-102, para llegar a las Finales de la NBA por segunda vez en tres años.



White terminó con 16 puntos, Jaylen Brown lideró a Boston con 29 unidades, mientras que Jayson Tatum añadió 26, 13 rebotes y ocho asistencias para ayudar a borrar un déficit de nueve puntos en la segunda mitad. Boston barrió a los Pacers después de remontar un déficit de 0-3 en las Finales de la conferencia del año pasado para forzar un séptimo juego. “Lucharon duro contra nosotros. Tienen orgullo como equipo. No querían darse por vencidos”, dijo Tatum después del partido.



Los Celtics jugarán contra el ganador de la serie entre Dallas Mavericks y Minnesota Timberwolves. Dallas está arriba 3-0 y tiene la oportunidad de ganar la serie esta noche en su casa.



Indiana, que nuevamente jugó sin el dos veces All-Star Tyrese Haliburton, perdió por segunda vez seguida en casa, ambos en los últimos minutos después de dejar escapar ventajas. Andrew Nembhard terminó con 24 puntos, 10 asistencias y seis rebotes, pero falló el potencial tiro del empate con un triple en los últimos segundos y los Pacers ya no volvieron a tener el balón. Pascal Siakam añadió 19 unidades y 10 rebotes por Indiana, mientras que T.J. McConnell consiguió 15 puntos y Aaron Nesmith tuvo 14. El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, prometió que su equipo lucharía duro para extender la temporada y, como siempre, esta joven plantilla no decepcionó. Los ánimos estallaron brevemente en el tercer período cuando el centro de Indiana, Myles Turner, derribó a White, mientras que Brown agarró el hombro de Turner y este lo empujó. Turner fue sancionado con una falta ofensiva, y él mismo y Brown cometieron faltas técnicas cada uno.