Porzingis regresó a las duelas con 20 puntos. Brown concluyó con 22 unidades. El segundo juego será este domingo

Jaylen Brown anotó 22 puntos, Kristaps Porzingis agregó 20 en su primer juego en más de un mes y los Boston Celtics superaron a los Dallas Mavericks 107-89 anoche en el Juego 1 de las Finales de la NBA.



Derrick White terminó con 15 puntos para Boston, que lideraba por 29 puntos en la primera mitad y conectó 16 triples en un poderoso comienzo en la búsqueda de su 18vo título de la NBA.



Porzingis, que había estado fuera de juego desde el 29 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha, salió del banquillo y proporcionó una chispa inmediata, al sumar seis rebotes y tres tapones en 21 minutos. Seis Celtics terminaron con cifras dobles.



Dallas redujo el déficit a ocho puntos en el tercer cuarto, pero Boston rápidamente se alejó de nuevo.

Luka Doncic lideró a Dallas con 30 puntos. PJ Washington añadió 14 puntos y ocho rebotes. Pero Dallas no pudo encontrar consistencia ofensiva más allá de eso, sumó sólo nueve asistencias en sus 35 tiros de campo durante el juego. El ex Celtic Kyrie Irving tuvo problemas durante todo el partido y terminó con 12 puntos. Recibió un fuerte y prolongado coro de abucheos el jueves cuando fue presentado antes del partido. El rechazo de los fanáticos ontinuó durante todo el juego cada vez que tocaba el balón.



El tratamiento se produjo después de que Irving se enfrentara con los fanáticos de Boston y fuera multado por usar un gesto obsceno durante una visita de los playoffs de 2022 al TD Garden.



Los Celtics, que buscan su primer campeonato desde 2008, mostraron poco óxido tras su inactividad de 10 días después de barrer a los Indiana Pacers en las finales de la Conferencia Este. Fluyeron con energía en todo momento, compartieron el balón en la media cancha e hicieron llegar el balón a los tiradores para triples abiertos. También atacaron el interior de la defensa de Dallas y llegaron al aro para realizar varias volcadas. Mientras tanto, aparte de Doncic, quien acertó 12 de 26 tiros de campo, Dallas tuvo problemas temprano para entrar en sus sets y no pudo encontrar un ritmo ofensivo consistente.



Los Mavericks ganaban por uno a mitad del primer cuarto. Los Celtics respondieron superándolos 44-16 para poner el marcador 58-29 en el segundo. Las cosas cambiaron durante los siguientes 12 minutos de juego cuando Dallas usó un parcial de 35-14, incluidos 15 puntos de Doncic, para reducir la ventaja de Boston a 72-64. Pero Boston terminó el tercer cuarto con una racha de 14-2 para recuperar el marcador 86-66 al entrar en el cuarto.



Dallas tuvo solo cinco asistencias en los primeros tres cuartos, la menor cantidad que cualquier equipo de la NBA haya tenido, en cualquier juego, en 36 minutos en las últimas tres temporadas.