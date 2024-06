Ese objetivo podría alcanzarlo esta noche en el cuarto partido de las Finales de la NBA entre Boston Celtics y Dallas Mavericks

El dominicano Al Horford, pívot de los Boston Celtics, destacó las “adversidades” que su equipo superó para llegar a la lucha por el título NBA y consideró que “estar a un paso de lograrlo es especial”, aunque no deja que la emoción le distraiga de los deberes pendientes en las Finales.



“El baloncesto es un deporte grupal. Cuando tienes la suerte de jugar por los Celtics, te das cuenta inmediatamente de que es más que un equipo. Doy las gracias por estar en esta posición”, dijo Horford en rueda de prensa en el American Airlines Center.



“Contamos con muchos aficionados, mucha gente que ha estado esperando por esto, por estos momentos. Hemos superado las adversidades como equipo en estos años. Estar a un paso de lograrlo es especial”, agregó.



Horford, de 37 años, está a un solo triunfo de coronar el sueño de su vida, pero advirtió de que el trabajo todavía no está hecho.



“Es bastante fácil (no distraerse) porque nos enfocamos en el día a día, y hoy tuvimos una buena sesión de video antes de venir aquí. Solo nos enfocamos en el trabajo”, afirmó.



“Seguimos haciendo esto, lo hemos hecho todo el año. No nos permitimos pensar en el futuro, solo queremos estar concentrados en lo que tenemos que hacer. El trabajo todavía no está hecho”, concluyó.



Los Celtics ganaron el miércoles en Dallas y están arriba 3-0 en las Finales NBA, con el cuarto partido fijado este viernes de nuevo en Dallas.



Es un honor llevar la camiseta de Boston



Jayson Tatum, líder de los Boston Celtics, aseguró que llevar la camiseta verde de su equipo conlleva la exigencia de ganar el título cada año y no dudó en definir esta presión como un “honor”.



Lo hizo cuando su equipo manda 3-0 en las Finales de la NBA contra los Dallas Mavericks y está a un paso de conquistar el décimo octavo título de su gloriosa historia.



“Desde que estoy en la NBA, en particular con los Celtics, todos sabemos que solo colgamos (en el techo del TD Garden) los carteles de los campeonatos. Ha sido así desde que hemos ganado el último. Ha sido así desde 2008 y el objetivo fue ganar otro cada año”, dijo Tatum en rueda de prensa.



“Es un honor, es un honor llevar esta camiseta. Es un honor seguir las huellas de algunos de los mejores jugadores de siempre. Todo niño que crece jugando al baloncesto quiere estar en las Finales, sueña con ganar un campeonato. Yo no soy distinto”, agregó.



Eso sí, Tatum subrayó que la ventaja 3-0 no debe distraer a los Celtics, que necesitan cerrar el trabajo.

“Incluso arriba 3-0, nadie está celebrando nada. Sentimos que hay mucho más que podemos hacer. Hay mucho más que queremos hacer”, aseguró. De su lado, Joe Mazzulla, técnico de los Boston Celtics, aseguró que el pívot letón Kristaps Porzingis “está luchando con todo para jugar” y que la decisión final del cuerpo técnico solo tomará en cuenta lo que es mejor para el jugador, que lidia con una lesión en el tendón tibial.



“Al final solo tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer. Kristaps ha mejorado de ayer a hoy. Está luchando con todo para jugar. Pero nosotros le vamos a proteger y haremos lo que sea mejor para él como jugador y persona”, afirmó Mazzulla en rueda de prensa en el American Airlines Center de Dallas.

Este miércoles, Porzingis se perdió el tercer partido por lesión.