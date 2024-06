Destaca el reto de República Dominicana en el Preolímpico de Baloncesto en Grecia

Madrid.- Andrés Féliz (Santo Domingo, República Dominicana, 1997) se encuentra estos días junto a la selección de su país en la localidad madrileña de Pinto, en preparación para un exigente Preolímpico en el que tendrán que medirse con la Grecia de Giannis Antetokounmpo y quizás con la Eslovenia de Luka Doncic.



Para el base esa cita “es una gran oportunidad” de hacer “algo histórico”, como también lo sería su fichaje por el Real Madrid este verano, “algo en lo que se está trabajando”.

EFE le ha entrevistado para conocer sus sensaciones en un verano que puede ser crucial para su carrera.



¿Estar en estos Juegos tendría un valor doble por la dificultad de los rivales que tienen en el Preolímpico?

Es un gran evento y una gran oportunidad para nosotros de hacer algo histórico en la República Dominicana. Eslovenia y Grecia son dos grandes rivales que tienen muy buena selección, y además Grecia juega en su casa.



¿Cómo se para a jugadores como Giannis Antetokoumpo o Luka Doncic?

Lo que nos ayudará a nosotros será la exigencia y el nivel físico que pongamos en los partidos, eso será un punto clave. Tienen talento de sobra, son jugadores del más alto nivel y eso es lo que les tiene donde están. Para nosotros sería importante jugar en equipo, poner muy buena intensidad y nivel físico, y tratar de jugar la mejor defensa posible.



¿No ir a París sería una decepción tras haber participado en el pasado Mundial?

No diría que es una decepción porque es algo muy difícil de conseguir, para nosotros sería un sueño y algo histórico. No sería una decepción porque también grandes potencias se quedarán fuera. Hay muchos países y muchos equipos que quieren participar, pero no es posible que vayan todos. Debemos aprender de eso. Todavía tenemos la oportunidad, porque no se ha jugado el Preolímpico; nuestra mentalidad es ir a darlo todo para poder clasificarnos y hacer historia.



¿Cree que la República Dominicana es una candidata a convertirse en selección de referencia en el futuro?

Sí. Hay que darle mucho crédito a lo que hemos avanzado en los últimos años, hay que considerarlo bastante. Hace unos años nadie sabía dónde estaba la República Dominicana a nivel de baloncesto y ahora más o menos nos van conociendo alrededor del mundo.



Se da por hecho su fichaje por el Real Madrid la próxima temporada. ¿Se ve ya allí? ¿Qué falta para que se cierre y se anuncie?

Es algo que todavía no es oficial, es algo en lo que se está trabajando. Sería una buena oportunidad para mí, para mi familia y para mi carrera; pero siempre siendo agradecido con el club que me ha dado la oportunidad de venir a la liga y de venir a España. Siempre estaré agradecido a la Penya y si sale lo del Real Madrid sería un gran paso en mi carrera.



Si se concretase… ¿qué sensaciones le produce jugar en el club?

Es un club que tiene mucha historia, mucho talento, un público increíble. Para mí sería un gran paso en mi carrera porque jugar en un club como este, con tanto reconocimiento, que siempre compite en todos los eventos importantes y siempre está ganando títulos… sería importante para mí.



¿Da algo de vértigo un salto como ese?

Claro que sí. Llegas a un club que es muy ganador y tu serías el nuevo, tienes que entrar en la dinámica de coger buenas sensaciones. Pero no tengo miedo, siento que es un nuevo reto y me gustaría afrontarlo dando lo mejor de mí, hacer un buen papel, ayudar al equipo a ganar y a seguir hacia adelante. Depende de que se haga ya oficial y quede concretado.



¿Le gustaría que todo se cerrase antes del Preolímpico para tener la mente solo puesta en él?

R: Me gustaría, sí, porque solo me centraría en el Preolímpico. De momento estamos a la espera.



¿Hay algún jugador de ese vestuario con el que le gustaría jugar especialmente?

Tienen un gran equipo, mucho talento y un gran entrenador. Me haría ilusión pertenecer al equipo, significaría ir ganando en mi carrera.



¿Qué valoración hace de su paso por el Joventut?

Excelente. Creo que sin mi paso primero por el Prat y luego por la ‘Penya’ no sabría dónde estaría hoy. Soy una persona agradecida y siempre expresaré mi sincero respeto y cariño hacia el Joventut. Mi etapa allí para mi fue excelente porque alcancé un nivel de aprendizaje que fue del cero al ochenta por ciento en el que creo que estoy ahora, porque siento que me queda margen de seguir aprendiendo y avanzando. Tengo la sensación de puedo seguir aprendiendo y mejorando en mi carrera.



Pasó además por el baloncesto universitario estadounidense. ¿Aún alberga el sueño de llegar un día a la NBA?

No cierro ninguna puerta. Voy dando muy buenos pasos en mi carrera y lo que hay que hacer es seguir tratando de estar sólido. Y si llegara la oportunidad, estar preparado para ella.



¿Está satisfecho con el punto en el que se encuentra ahora mismo en su carrera?

Satisfecho no. Me gustaría llegar a lo más alto, quiero más. Tengo ganas y hambre de seguir avanzando y progresando.

Carlos Mateos Gil