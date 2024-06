ESCUCHA ESTA NOTICIA

La nave espacial Starliner de Boeing, que debía permanecer acoplada a la Estación Espacial Internacional durante aproximadamente una semana, va a pasar algún tiempo más en el espacio, según informó el martes la NASA, mientras los funcionarios solucionan problemas de fugas de helio y estudian por qué fallaron algunos propulsores durante el vuelo de prueba.

Está previsto que la cápsula lleve a dos astronautas de la NASA, Suni Williams y Barry “Butch” Wilmore, de vuelta a la Tierra y aterrice en el desierto de Nuevo México a las 4:51 a.m., hora del Este, el 26 de junio, lo que supondría una misión de 20 días. La etapa de regreso, con una ardiente caída en picado a través de la atmósfera, es una parte clave del vuelo de prueba que pondrá a prueba el escudo térmico de la nave espacial con temperaturas que alcanzarán los 1.648 grados Celsius.

Las autoridades también examinarán si el sistema de paracaídas, que Boeing tuvo que rediseñar tras un vuelo de prueba anterior sin nadie a bordo, proporciona un aterrizaje seguro en lo que sería el acto final del primer vuelo de Starliner con humanos a bordo.

Tras los retrasos causados por una válvula defectuosa en el cohete y fugas de helio en la nave, Starliner despegó de Cabo Cañaveral, Florida el 5 de junio y llegó a la estación un día después. Al acercarse a la estación, cinco de sus propulsores, utilizados para realizar pequeños ajustes en su trayectoria, dejaron de funcionar, lo que obligó a Boeing a alejar el vehículo de la estación y solucionar el problema.

La NASA y Boeing consiguieron volver a poner en marcha cuatro de los cinco propulsores y acoplarlos con éxito.

Los equipos probaron los propulsores el sábado, mientras la nave estaba acoplada a la estación, y todos funcionaron bien, según la NASA. No intentaron probar el propulsor que no volvió a funcionar durante el vuelo y no intentarán utilizarlo durante el vuelo de regreso de Starliner “por precaución”, dijo Steve Stich, director del programa de tripulación comercial de la NASA, durante una sesión informativa el martes.

Además de los problemas con los propulsores, Starliner ha sufrido una serie de fugas de helio en su sistema de propulsión. La NASA y Boeing descubrieron una nueva -la quinta- desde que el Starliner está en la estación. Esa fuga es pequeña y no supondrá un problema para el regreso, dijo la NASA. El helio se utiliza para presurizar los propulsores a través del sistema de propulsión.

En un principio, la NASA dijo que el Starliner volvería a casa el 18 de junio, pero luego retrasó el aterrizaje hasta el 22 de junio. Los problemas del propulsor y las fugas de helio se encuentran en el módulo de servicio de la nave espacial, que se utiliza para maniobrar la cápsula durante el vuelo.

Antes de que la cápsula vuelva a entrar en la atmósfera terrestre, el módulo de servicio se eyecta y se quema. Esto significa que los ingenieros no podrán estudiarlo después del vuelo, una de las razones por las que dijeron que se estaban tomando más tiempo para entender los problemas ahora.

“Nos estamos tomando nuestro tiempo extra, dado que se trata de un vehículo tripulado, y queremos asegurarnos de que no hemos dejado ninguna piedra sin remover”, dijo Stich. “También queremos examinar los sistemas y las posibles interacciones entre ellos, y asegurarnos de que no se nos ha pasado nada por alto antes de volver. Y estamos obteniendo una gran cantidad de datos mientras estamos en la estación espacial, no sólo para este vuelo, sino también para el próximo.”

La NASA y Boeing creen que los propulsores se desconectaron debido al calor extremo generado mientras se disparaban “en rápida sucesión” para mantener la cápsula en curso con la estación espacial, dijo Stich.

“En algunos casos, creemos que el calentamiento puede haber hecho que los propulsores se vaporizaran un poco y no conseguimos una buena mezcla de los propulsores, y por eso el empuje fue un poco menor”, dijo. Los ingenieros aún no saben cuál es la causa de las fugas de helio.

Durante su estancia en la estación, Williams y Wilmore se han preparado para su regreso y han ensayado el uso del Starliner como refugio seguro en caso de emergencia en la estación espacial. También han trabajado junto a los otros astronautas “instalando equipos de investigación, manteniendo el hardware del laboratorio y ayudando a los miembros de la tripulación de la estación Matt Dominick y Tracy Dyson a prepararse para una caminata espacial”, dijo la NASA en un comunicado.

A pesar de los problemas, la NASA expresó su confianza en Starliner. Los funcionarios dijeron que esperaban descubrir problemas durante la misión, un vuelo de prueba diseñado para ver cómo funciona Starliner con seres humanos a bordo.

“Siempre hemos dicho que se trata de un vuelo de prueba y que vamos a aprender algunas cosas”, dijo Mark Nappi, vicepresidente de Boeing que supervisa el programa Starliner. “Así que aquí estamos. Hemos aprendido que nuestro sistema de helio no está funcionando según lo diseñado, aunque manejable. … Así que tenemos que solucionarlo”.

Una vez completada la misión, la NASA certificaría el Starliner para vuelos regulares de rotación de tripulación de un contingente completo de cuatro astronautas a la estación espacial. SpaceX, el otro participante en el programa de tripulación comercial de la NASA, que externalizó los vuelos espaciales tripulados al sector privado después de que se retirara el transbordador espacial, ha estado volando astronautas para la NASA desde 2020.

Dados los problemas a los que se ha enfrentado Starliner en este vuelo de prueba, no está claro cuándo Boeing, que se adjudicó un contrato de 4.200 millones de dólares con la NASA en 2014, volaría su primera misión regular de rotación de tripulación.

“Tenemos que ir a abordar las fugas de helio”, dijo Stich. “No vamos a ir a volar otra misión como esta con las fugas de helio”. Los equipos también tienen que averiguar cuál es “la causa de que los propulsores tengan poco empuje”, añadió. “Así que tenemos algo de ese trabajo por hacer después de este vuelo”.