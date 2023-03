Email it

“Las Mipymes son la fuente del emprendurismo, en el que cada persona puede verse realizada. Sin ellas no podría haber grandes empresas”, dijo circe almánzar.

La economía dominicana continúa desarrollándose y mostrando avances a nivel internacional, proyectando un aumento en torno a 4.5 % en 2023. Este escalafón va de la mano con las Mipymes, las cuales son el 90% del tejido empresarial del país.

Se denominan Mipymes a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las cuales se diferencian dependiendo de la capacidad económica que tenga el país en el que se encuentren.

En la República Dominicana, las Pymes o Mipymes son empresas que cuentan con menos de 200 empleados y deben de tener un ingreso no menor de 150 millones de pesos. A diferencia de otros países que puede llegar a facturar hasta 200 millones de dólares.

Una de las características más comunes en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas es que son de poco número de empleados, tienden a ser nuevas y luego van creciendo.

Así lo dijo Circe Almanzar, invitada especial de Caribe Empresarial.

“Es necesario resaltar que las empresas grandes aportan más del 50%, en cambio las Mipymes aportan al Producto Interno Bruto (PIB) un 40%, puntualizando que eso siempre va a depender del reglón económico”, dijo la ex vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Este sector, además del ingreso per cápita que ofrece al país, también mantiene gran parte de la diversificación de la economía en toda la sociedad y de igual modo, es una de las mayores fuentes de empleos.

Retos que tienen las autoridades

Almanzar explicó que la mayor problemática que enfrentan las autoridades para con las Mipymes es la alta tasa de informalidad. Además, sostuvo que el gran reto que tienen las autoridades es buscar la manera de agregar esa gran masa a la fuerza laboral y tributaria formal.

De la misma manera, añadió que la competencia desleal que hay alrededor de las empresas formales está provocando que algunas compañías desaparezcan. En este ámbito puso como ejemplo las consecuencias de las pacas de ropa.

“Hay que trabajar las reglas del juego para que todos tengan los mismos beneficios para evitar que paguen justo por pecadores”.

Retos de las Mipymes de República Dominicana

Uno de los principales retos que enfrentan las Mipymes en el país, es la falta de capital de trabajo, por lo que sugirió que las autoridades creen programas de financiamientos blandos para que las empresas puedan acudir en busca de esta facilidad económica.

En este ámbito, puntualizó que las entidades bancarias no tienden a prestarle a comercios que no estén formalizados y que hay muchos que no se formalizan por la falta de dinero.

A su entender hay que cambiar el sistema tributario porque es engorroso y burocrático , como es el hecho de realizar declaraciones de impuestos hasta cinco veces.

Mipymes en la pandemia

La abogada Circe Almazar explicó que durante el proceso de encierro de la pandemia las Mipymes en la República Dominicana jugaron un rol fundamental; tal es el caso de los colmados, los cuales ejemplifica como uno de los salvadores de las comunidades,, al igual que las industrias que tuvieron que realizar grandes logísticas para poder suplir a las bodegas.

“La pandemia nos dejó grandes enseñanzas en todo los aspectos de nuestra vida, en este proceso la creatividad de muchos emprendedores fue lo que permitió que sus negocios no perecieran y que otras Pymes nacieran, especialmente en el área de servicios”, dijo.

Las pymes más innovadoras son las de servicios, en la cuales se utilizan más la inteligencia artificial, big dato. No obstante, añadió que tienen una desventaja para el país, y es que no ofrecen tantos empleos como las de comercios e industrias.

También enfatizó que en este transcurso de desarrollo post pandémico, las Pymes industriales siguen siendo relevantes, pero no crecen al mismo ritmo que la economía general.

A diferencia de las Pymes comerciales, que se están desarrollando más en las actividades económicas. Ejemplo, cuando surge la creación de un nuevo hotel, lo cual dinamizan los servicios y comercios.

Aspectos fundamentales para tener Mipymes exitosa: